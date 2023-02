Militare marsalese ucciso a Roma, c’è una raccolta fondi

Ha destato molta indignazione e commozione la morte del caporalmaggiore infermiere Danilo Lucente Pipitone. Un amico ha aperto una raccolta fondi sulla piattaforma online GoFundMe, per aiutare la famiglia Pipitone.

“Ho iniziato questa raccolta per sostenere la famiglia di Danilo, mio fratello in armi dal 2002, che è stato aggredito a morte la notte del 10 febbraio nel quartiere di Centocelle, a Roma”. “Danilo – scrive su GoFundMe Vincenzo Torchia, militare in servizio presso il Celio – era un ragazzo sorridente, sempre disponibile… strappato barbaramente alla vita a soli 44 anni”. “Con la somma raccolta – spiega – possiamo dimostrare ai suoi genitori che il nostro non è un semplice lavoro e che la fratellanza in armi non è un concetto astratto”.

La raccolta fondi ha ricevuto in un solo giorno 460 donazioni, accompagnate da numerosi messaggi di cordoglio, superando i 15mila euro.

Si può raggiungere al link https://gf.me/v/c/gfm/in-memoria-di-danilo-amico-e-fratello-in-armi