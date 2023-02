Manutenzione degli impianti fognari, a Trapani iniziano i lavori. Ecco dove

Affidato alla “Studio Due Costruzioni” un nuovo importante lotto di lavori fognari urgenti, le cui operazioni prenderanno il via da domani, mercoledì 15 febbraio, nel Comune di Trapani.

Numerosi gli interventi previsti, derivanti sia dalle segnalazioni pervenute dai trapanesi che si torna a ringraziare per il prezioso civico contributo, che dal consueto monitoraggio del territorio ad opera degli uffici. Nel dettaglio, al fine di risolvere nuove criticità palesatesi in seguito alle imponenti piogge dello scorso mese di settembre e successive, non prevedibili e particolarmente rilevanti, si interverrà nelle vie Livio Bassi, Emilia Romagna, Segesta, Petrella, Eoli, Ciotta, Capitano Sieli, Cristoforo Colombo, dell’Uva, Cappuccinelli, Villanova, Madonna di Fatima, XI Maggio, Aristofane, Baluardo, della Giarrotta, delle Oreadi, Capitano Verri ed altre.

Si tratta dell’ennesimo intervento disposto dall’Amministrazione Comunale sulla manutenzione straordinaria delle fognature della città, che negli anni sono state oggetto di continue attenzioni e che, come noto, necessiterebbero di finanziamenti imponenti che non possono gravare sul bilancio comunale per una completa e necessaria rimessa a nuovo.

“Non abbiamo mai abbassato l’attenzione, nemmeno nei momenti più difficili, ed abbiamo continuato a programmare opere di manutenzione sulle fognature, sebbene con i fondi esigui – anche per evitare di gravare sulla tassazione cittadina – disponibili sul bilancio, impegnandoli nel miglior modo possibile al fine di alleviare criticità e dare serenità ai cittadini – dichiara il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida -. Dopo gli interventi disposti nel 2020, 2021 e 2022, si tratta di un nuovo ciclo di opere che, logicamente, va ad aggiungersi a quanto già effettuato nello scorso autunno. Andiamo avanti, auspicando che sia da Palermo che da Roma (dove ancora non è stato adottato il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici) giungano risorse concrete per consentire ai comuni di effettuare interventi imponenti ormai indifferibili ed urgenti per adeguare ai mutamenti climatici gli obsoleti sistemi fognari e di smaltimento acque bianche cittadine come nel caso di Trapani”.