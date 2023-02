Dopo anni iniziano i lavori al Teatro Impero di Marsala

E’ stata affidata dal Settore Infrastrutture del Comune di Marsala la gara, per un importo a base d’asta di poco meno di 230 mila euro, finalizzata alla manutenzione straordinaria del Teatro Impero. Lavori che erano in cantiere già da alcuni anni. E ora hanno preso il via i lavori di ammodernamento e consolidamento del Teatro.

“E’ un intervento sostanziale e consistente che rientra nell’ambito della valorizzazione del nostro patrimonio culturale – afferma Massimo Grillo -. Oltre a opere di risanamento strutturale sostituzioni di parti ammalorate, verrà sistemata la sala cinematografica. Al fine di migliorare l’acustica, la scenografia e l’impianto luci, saranno posizionate anche delle “americane” ovvero le tenso-strutture dove ancorare casse, fari, tende e altro. Altro importante intervento sarà quello di riammodernamento del sistema di condizionamento e di riscaldamento che verrà efficientato. La cosa più importante è comunque che questi lavori non impediranno il regolare svolgimento delle manifestazioni artistiche già programmate poiché si svolgeranno in orari e giornate in cui non sono previsti spettacoli. L’ultima delle opere di ristrutturazione è prevista per la fine di settembre”.

Il Cine Teatro Impero ha una capienza di circa 1.200 posti e ricade all’interno del Parco Archeologico Regionale Lilibeo. Già in piena pandemia, quelle pochissime volte che si è potuti accedere a teatro a causa delle restrizioni, spettatori e artisti accusavano molto freddo all’interno dello spazio culturale fino ad ora. Si spera che la situazione possa pian piano tornare fruibile nel migliore dei modi.