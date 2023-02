Il plebiscito per Elly Schlein a Marsala. Linda Licari: “C’è un forte desiderio di cambiamento”

Grande affermazione per Elly Schlein a Marsala. La mozione “Parte da noi” della deputata dem ha ottenuto 86 preferenze, mentre “Energia popolare” di Stefano Bonaccini ne ha raccolte 9. A Cuperlo sono andati quattro voti, mentre nessuna preferenza è andata all’ex ministra Paola De Micheli 86+9+4+0. Complessivamente, i votanti che si sono recati presso la sede di via Frisella del circolo territoriale lilibetano sono stati 99. La mozione di Elly Schlein ha fatto registrare, complessivamente, il 42% dei consensi su base provinciale, a fronte del 47% andato a Bonaccini. Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha prevalso nella maggior parte dei Comuni del territorio, mentre la sua più accreditata sfidante ha avuto la meglio a Marsala, Valderice, Partanna, Paceco, Mazara e Santa Ninfa.

Soddisfatta la portavoce provinciale della mozione Schlein, Linda Licari: “Il progetto della nostra candidata Elly Schlein ha dato i suoi buoni frutti. E questo è senz’altro merito, sia della grande energia che la candidata riesce a trasmettere, tornando a far riempire le piazze, trascinando sia le più anziane che le più giovani generazioni, sia al grande lavoro svolto dalle sostenitrici e dai sostenitori della mozione Schlein che in questi giorni hanno lavorato per farla conoscere, organizzando incontri tematici e condividendo la sua storia”.

Tra due settimane, il 26 febbraio, saranno i gazebo delle primarie a decidere chi sarà il prossimo segretario del Pd tra i due più votati in questa prima fase (Bonaccini e Schlein). “Ci aspettiamo una bella partecipazione – conclude Linda Licari – in tanti vogliono credere e avere speranza che possa ancora esserci un modo di far politica in modo positivo e allo stesso tempo tenace, che sappia avere concreta visione collettiva e di cambiamento. Il risultato di Elly Schlein è il segnale inequivocabile che dimostra quanto sia forte il desiderio di ripartire, di rigenerare il PD e l’intero campo progressista”.