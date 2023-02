Furti su auto e sfruttamento del lavoro, il sindaco di Trapani: “Forze dell’Ordine tempestive”

Furti su oltre 100 auto e sfruttamento del lavoro, il sindaco Giacomo Tranchida plaude per le due brillanti operazioni condotte dalla Squadra Mobile di Trapani, al Questore, ai dirigenti ed agenti di Polizia.

“Per aver portato a termine due importanti operazioni, consegnando alla giustizia l’autore degli oltre 100 furti su auto in città nonché arrestando imprenditori accusati di sfruttamento del lavoro – dichiara Tranchida -. La tutela e la dignità delle persone non può mai essere oggetto né di sfruttamento sul lavoro così come la percezione della sicurezza pubblica non può essere minata da furti continuamente perpetrati ai danni di numerose famiglie – continua -, come invece sembra emergere dalle indagini. Dunque complimenti alle Forze dell’Ordine, che ancora una volta sono tempestivamente intervenute al fine di tutelare numerosi onesti cittadini, ed avanti tutta al fine di rendere Trapani una città sempre più sicura”.