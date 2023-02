Campobello adotta la Carta dei Servizi Sociali, ecco cosa prevede

Con l’obiettivo di tutelare i cittadini, impegnandosi a garantire la qualità dei servizi erogati, l’Amministrazione comunale di Campobello ha adottato la “Carta dei Servizi Sociali”.

Con deliberazione n. 3 del 30 gennaio scorso, su proposta dell’assessore comunale alla Solidarietà sociale Massimiliano Sciacca, la Giunta ha infatti approvato il documento che ha proprio lo scopo di offrire ai cittadini un valido strumento per conoscere i servizi, le attività e gli interventi promossi dal Comune nell’ambito dei Servizi Sociali.

La Carta dei Servizi Sociali adottata dall’Amministrazione comunale rappresenta, dunque, la formalizzazione di un “Patto con i cittadini”, ma anche uno strumento di trasparenza, imparzialità e qualità e contiene una serie di informazioni utili per conoscere meglio gli obiettivi, i criteri e i target di riferimento di ciascuna delle prestazioni offerte dai servizi sociali del Comune anche nell’ambito del Distretto socio-sanitario n.54 (servizi di assistenza domiciliare anziani non autosufficienti (SAD), assistenza domiciliare integrata (ADI), inserimento di anziani in strutture residenziali, case di riposo e residenza socio-sanitaria assistenziale (RSA e RSSA), servizio civico volontario, alloggi di edilizia residenziale pubblica, Emporio Solidale, progetto “DOPO DI NOI” (inclusione sociale), “Taxi Sociale” (trasporto), convenzione con il Centro Diurno “L’Oasi di Torretta”, Servizio Asacom (Assistenza all’Autonomia ed alla Comunicazione), biblioteca comunale per bambini (progetto Nati per leggere), mensa scolastica, rimborso spese pendolari, fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo, sportello antiviolenza, servizio di accoglienza per minori stranieri non accompagnati e per richiedenti o titolari di protezione internazionale e asilo (SAI minori), etc.).

Per consultare integralmente La Carta dei servizi Sociali del Comune, è possibile collegarsi al seguente link: http://hosting.soluzionipa.it/campobello/albo/albo_dettagli.php?id=11022&CSRF=2d4d80277de004f6667d7de19a19affc .