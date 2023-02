Turismo, Sicilia sotto i riflettori alla Bit. I comuni trapanesi si presentano

La Regione Siciliana si presenta all’edizione della BIT 2023 reduce da una stagione che ha fatto registrare importanti risultati in termini di arrivi turistici, nazionali e internazionali, secondo i primi dati, ancora provvisori, diramati dall’Osservatorio turistico regionale per il 2022.

In continuità con il 2021, in sostanza, si registrano nuovamente variazioni positive nelle principali variabili relative alla movimentazione dei turisti sia italiani che stranieri. Nelle strutture ricettive siciliane, a fine 2022, si sono contati oltre 4 milioni 858 mila arrivi (+56% rispetto al 2021) e 14 milioni 700 mila presenze complessive di cui circa 6,4 milioni straniere (pari al 43,5% del totale). Il dato sulle presenze complessive segna una crescita di circa il 51,7%, rispetto a quello dello stesso periodo del 2021, quota che, nel caso degli stranieri risulta superiore al 136%, mentre è più contenuta per il turismo interno (+18,9% le presenze degli italiani a fine 2022).

Trend positivo confermato anche da quanto diramato dai due aeroporti principali dell’isola: Palermo ha chiuso il 2022 con 7.100.000 di passeggeri (+55% sul 2021) e 52.008 movimenti (+1,9% sul 2021). La media dei passeggeri per volo è stata di 136, raggiungendo quella del 2019. Molto bene anche il traffico internazionale: 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). Il 2019 si era chiuso con il 26%. A Catania, l’aeroporto Fontanarossa con i suoi 10.099.441 passeggeri (+64,9% sul 2021) e 72.505 movimenti (+43,8% sul 2021) si piazza al primo posto per passeggeri nazionali superando Palermo e alcuni dei principali aeroporti italiani.

Si conferma, inoltre, l’aumento della permanenza nella Regione, con una media che si attesta oltre i 3 giorni, questo anche grazie al successo dell’iniziativa SeeSicily, avviata nel 2021, che ha accolto un notevole consenso tra gli operatori del comparto turistico locale e un elevato tasso di adesione. Grazie a uno stanziamento di 75 mln di euro, la Regione ha acquistato presso gli operatori della filiera aderenti, una serie di servizi turistici (pernottamenti, ingressi nei luoghi della cultura, escursioni, visite guidate, sconti sulle tratte aeree, etc…), di cui i turisti hanno potuto fruire gratuitamente, tramite voucher, trascorrendo almeno tre notti nella destinazione Sicilia. L’acquisto di tre notti dava diritto a una notte in omaggio, fino a un massimo di due pernottamenti.

Una Regione, quindi, che guarda a consolidare il proprio impegno nel settore, facendo leva su un posizionamento che ne ha fatto, proprio nel corso del 2022, meta di tendenza, amata e ambita dai viaggiatori italiani e, finalmente, dopo la lunga pausa pandemica, da quelli stranieri. In particolare, dagli americani che, secondo la famosa rivista ELLE USA, l’hanno eletta destinazione top in cui recarsi dopo la pandemia.

Una meta di tendenza, quindi, che per il 2023 trova nella cultura, nell’arte, nel cinema, nella letteratura e nelle tradizioni fortemente radicate nel territorio, i valori su cui fondare il consolidamento del proprio ruolo quale protagonista indiscussa del panorama turistico nazionale.

A sottolinearlo lo stesso presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani: “Le strategie di promozione turistica della Regione Siciliana – sottolinea – continueranno a mettere al centro delle nostre azioni l’immenso patrimonio storico e culturale del territorio. La nostra terra è intrisa da millenni di storia, oggi fonte di ispirazione per le nuove generazioni di creativi, siano essi legati alla moda, al cinema, al teatro, alla letteratura o all’arte contemporanea. È sotto gli occhi di tutti quanto la Sicilia, la sua architettura, i suoi colori, i profumi e i sapori siano alla base dell’estro creativo di artisti internazionali e nazionali. Non è infatti un caso che importanti produzioni cinematografiche e televisive – “The White Lotus”, “The Bad Guy”, “I Leoni di Sicilia”, “Makari”, solo per citarne alcune – abbiano trovato proprio nella nostra terra il palcoscenico naturale e la scenografia perfetta per la loro realizzazione. I dati dell’Osservatorio turistico ci confermano l’incremento di presenze e arrivi nel corso del 2022. Un trend in aumento che vogliamo consolidare, ma su cui anche intervenire se c’è da correggere qualcosa per migliorarlo”.

Alle parole del presidente Schifani, fanno eco quelle dell’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, alla sua prima uscita ufficiale proprio a Milano, in un contesto che la vede confrontarsi con operatori nazionali e internazionali, ai quali rivolge un’indicazione precisa: “La Sicilia, con le sue eccellenze storico-culturali, insieme all’infinita ricchezza enogastronomica, si pone ormai da tempo tra le mete favorite dei turisti provenienti da ogni parte del mondo. Per tale ragione, l’assessorato al Turismo sta mettendo in campo ogni sforzo in ogni occasione – e la Bit di Milano, che rappresenta una vetrina internazionale di alto profilo, è certamente una di queste – per continuare a promuovere presso gli operatori del settore, e il vasto pubblico nazionale e internazionale di viaggiatori e appassionati, l’immagine della nostra Isola e l’offerta delle sue enormi e variegate proposte tali da soddisfare ogni esigenza esperienziale ed emozionale del turista viaggiatore”.

La Sicilia torna, quindi, negli spazi di Fiera Milano City con uno stand di grande impatto visivo ed emotivo, progettato dallo staff interno all’assessorato al Turismo della Regione, di ben 1015 mq caratterizzato da grandi ledwall e superfici a specchio: un ampio marketplace messo a disposizione dei visitatori per partecipare ad appuntamenti, incontri ed eventi che daranno risalto alle attrattive di un territorio in costante evoluzione, ricco di stimoli, prodotti e meraviglie naturalistiche che da anni ne delineano il successo. 64 le postazioni di lavoro a disposizione, occupate da 16 tour operator, 10 agenzie di viaggio, 22 strutture ricettive, 2 aziende di trasporto, 4 DMO (Islands of Sicily, Madonie Targa Florio, Valle dei Templi – Costa del Mito, West of Sicily) e 4 aeroporti siciliani (Catania-Comiso, Lampedusa, Palermo e Trapani).

UNO SPETTACOLO… DI REGIONE

Uno stand che racconta. Racconta la passione, l’impegno, la fantasia di territori che proprio in quanto già accennato, ovvero arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione, intendono individuare i contenuti più forti per la propria promozione e per raggiungere un pubblico sempre più vasto e vario di viaggiatori nazionali e internazionali.

West of Sicily, la Sicilia Occidentale, e la Costa del Mito, saranno protagonisti nel 2023 di eventi legati alle produzioni cinematografiche e televisive dedicati ai 60 anni del Gattopardo di Luchino Visconti e alla produzione della terza stagione di Màkari, della quale inizieranno ad aprile le riprese. Le Madonie si renderanno protagonisti di eventi che ne esalteranno il grande patrimonio storico-culturale e paesaggistico mentre le Isole Minori si impegnano a fare sistema e a promuoversi in maniera unitaria attraverso l’iniziativa Free Transfer. Importante la seconda edizione di The Island Festival di Pantelleria che fa della sostenibilità, dell’arte e della natura i concetti trainanti.

Nell’iniziativa Borghi dei Tesori sono nascosti artigiani, castelli, chiese, eremi, cascate, frantoi, laboratori di antiche produzioni, storie da ascoltare di una Sicilia profondamente segreta che attende soltanto di essere scoperta: 40 borghi che apriranno le porte ai viaggiatori in 3 weekend di fine estate, grazie a 500 giovani pronti ad accoglierli.

È Taormina, dal 15 al 19 giugno, sede di uno degli eventi letterari più attesi dell’anno, il TaoBuk, Taormina international book festival, giunto alla sua tredicesima edizione. Con il tema “Le Libertà” il festival ha in cartellone 200 eventi animati da ospiti di massimo rilievo, dedicati anche al cinema, alla geopolitica, all’arte e alla musica.

Una terra da scoprire seguendo Le Vie dei Tesori, ovvero il più importante circuito di promozione del patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia, che promuove tutto l’anno attività di racconto, di valorizzazione, di apertura al pubblico dei tesori dell’Isola con un forte coinvolgimento della comunità.

Il 2023 è anche l’anno delle celebrazioni di un evento che ha cambiato il corso della storia italiana.

1943-2023, Percorsi di pace a 80 anni dallo sbarco in Sicilia. Una serie di momenti che avranno il loro apice tra il 10 e il 16 luglio con il “Walk for Remembrance & Peace” (WRAP), progetto commemorativo e di recupero della memoria, connotato da una forte vocazione alla valorizzazione del territorio e alla promozione del turismo storico-militare in Sicilia, che si concretizza nella realizzazione di una rete di percorsi turistici, commemorativi e formativo-educativi, attraverso i “Luoghi dello Sbarco e della Campagna di Sicilia del ’43”, oltre che nella promozione di eventi commemorativi – non rievocativi – in occasione dei principali anniversari connessi con l’Operazione Husky.

Infine, sempre nell’ottica della valorizzazione dei tesori artistici, culturali, cinematografici e musicali, non possiamo non menzionare storie di successo, come la 69esima edizione del Taormina Film Fest, la terza edizione del Sicilia Jazz Festival di Palermo, che si terrà quest’anno dal 23 giugno al 2 luglio con un calendario ricco di grandi nomi e progetti artistici inediti.

Per arrivare, quindi, al 3 novembre prossimo quando, nella magnificente cornice della Cattedrale di Sant’Agata, il Duomo di Catania, si terrà il Concerto Straordinario per il 222° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini, a chiudere la XV edizione del Bellini Festival.

SICILIA B2B

Tra i primi appuntamenti in calendario per gli operatori turistici siciliani, e non solo, segnaliamo il Travelexpo, Borsa globale dei turismi, la cui XXV edizione si svolgerà dal 14 al 16 aprile, a Terrasini nell’area metropolitana di Palermo. L’unica borsa del turismo siciliano sarà anche l’occasione per rilanciare il brand “Special Guest” con cui si punta all’allungamento delle stagionalità. Una tematica questa, che già da un paio di anni costituisce il cavallo di battaglia di Travelexpo, sia sul piano della sensibilizzazione che degli aspetti operativi con workshop ed azioni mirate.

Prima giornata alla Bit di Milano per Marsala, domenica, presente alla fiera turistica per promuovere il ricco calendario di eventi in programma e che avranno come leitmotiv il rapporto della Città con gli Inglesi, nello spazio espositivo “The Best of Western Sicily” che raggruppa diversi Comuni del trapanese. “Invitiamo i turisti a sfogliare assieme a noi le storiche pagine che ci legano agli Inglesi, per scoprire i punti in contatto e quanto siano stati importanti non solo per il vino ma anche per tanti altri aspetti. Sono quelli che ritroviamo lungo gli itinerari che ci svelano una città accogliente e con un ambiente salubre, antica e moderna, che vuole crescere e ad avere accanto gli imprenditori nella promozione del territorio per dare continuità agli eventi”, ha fatto sapere il sindaco Massimo Grillo.

Presente anche il Presidente di Airgest Salvatore Ombra: “Agganciare a Trapani la città di Marsala le consente maggiore visibilità. L’Aeroporto è proiettato verso un incremento dei flussi che potrebbe superare il milione e duecento mila passeggeri”.

Presentati anche diversi eventi che si tengono e si terranno nei prossimi mesi in Città: la rassegna “Lo Stagnone. Scene di uno Spettacolo”, le iniziative per il “Carnevale”, gli “Appuntamenti GaribalVini”, la “Rappresentazione dei Misteri Viventi” (aprile), il “Tonno rosso del Mediterraneo”, il “Marsala Kite Fest”, ‘A Scurata” e “Shock da Ground – Street Basket”, “Il Mare colore dei Libri”, “Pastorella Event”, “Siciliamo”, il “Marsala Jazz & Wine” e “Luci dal Mediterraneo”.

È la Bit, Borsa internazionale del Turismo, lo scenario più adatto per la presentazione ufficiale di ‘DisabilidAmare’, il format ‘Made in Sicily’ che tra tanti ha avuto il maggior successo tra i disabili. Tre campioni del mondo di apnea, un gruppo di 15 ragazze e ragazzi disabili, il supporto tecnico di Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato), Rai e Guardia Costiera. Tutto nel Comune di Castellammare del Golfo, che, insieme alla Gianfaby, proporrà nuovamente “DisabilidAmare”, tra il 18 e il 21 maggio prossimo.

Il pluricampione del mondo di apnea, Stefano Makula (Roma), e gli iridati di specialità, disabili, Ilenia Colanero (Lanciano, CH) e Fabrizio Pagani (Terni), accompagneranno 15 ragazzi “speciali” al loro approccio con il mare, dove il blu farà da sfondo ad una attività di enorme spessore, non solo formativo tra tecniche di respirazione e lezioni in acqua salata.

“DisabilidAmare è il nostro segno distintivo attraverso il quale, da diversi anni, ci proponiamo di dare una luce nuova al mondo della disabilità. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre le distanze, eliminare le barriere nel segno della totale inclusione – ha spiegato il sindaco Nicolò Rizzo –; vedremo i ragazzi salire anche a bordo delle imbarcazioni della Lega Navale, interagire e dimostrare che le barriere esistono solo nelle teste di chi non riesce ad “andare oltre” e sarà una tra le cose più emozionanti che potremo registrare”.

L’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo ha anche promosso la partecipazione alla Bit della classe quarta H che segue l’indirizzo turistico dell’istituto superiore Piersanti Mattarella guidato da Caterina Agueci; inoltre ha premiato con la partecipazione alla Bit due titolari di attività ricettive – alberghi e locazioni turistiche brevi- che si sono distinti per il rispetto delle regole: l’Hotel “al Madarig per il quale era presente Stefania Buccellato e l’affittacamere “Kalifè” con Livia Messina.

Tutti insieme per fare sistema e presentare il territorio della Sicilia occidentale come un grande palcoscenico pronto ad accogliere turisti italiani e stranieri. Così il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale con il suo brand “West of Siciliy” si è presentato alla Borsa Internazionale del Turismo in corso di svolgimento a Milano. Il Distretto ha aperto il grande spazio che la Regione ha messo a disposizione e grande sono stati l’interesse e l’attenzione del pubblico numeroso presente che ha seguito il talk moderato dalla giornalista del Tg2 Silvia Vaccarezza, ideatrice del programma Si Viaggiare. La letteratura, il cinema, le produzioni televisive e le campagne pubblicitarie sono state il filo conduttore di questa edizione da “Il Gattopardo a Makàri, 60 anni di produzioni…” che hanno scelto la Sicilia occidentale con l’arrivo di troupe, registi, sceneggiatori, attori e cast. Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha rinnovato il sostegno alla Sicilia e a tutto il comparto turistico che rappresenta una delle più importanti industrie della Regione.

Accompagnati dalla sapiente preparazione di una grande cassata siciliana in diretta realizzata dal gastronauta Peppe Giufrè, hanno partecipato l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, il presidente del Distretto Sicilia Occidentale Rosalia D’Alì, Ivan Ferrandes presidente di Tf West of Sicily, Chiara Coppola, capo progetto del Centro per la Lettura e per il Libro del Ministero della Cultura e Debora Ciaccio, presidente dell’Istituzione Tomasi di Lampedusa. Nel corso dell’incontro è stata presentata la Rete delle rassegne & Festival letterari 2023 della Sicilia occidentale, una vera e propria mappa dei festival e delle rassegne di letteratura, saggistica e approfondimento culturale che si svolgono in provincia.

Ventotto gli appuntamenti che richiamano scrittori e saggisti da ogni parte d’Italia trovando ospitalità nei luoghi più caratteristici del nostro territorio, grotte, cortili di pietra, terrazze in riva al mare, piazze suggestive, angoli di stradine, borghi marinari. Primo progetto realizzato in Sicilia che potrebbe fare ad apripista a una rete siciliana di rassegne e festival letterari. L’assessore regionale Elvira Amata ha afermato: “Sosterremo sempre tutti coloro che hanno deciso di restare portando alto il nome della Sicilia. Con il nostro progetto turistico abbiamo già raggiunto un grande obiettivo nel 2022 e adesso lavoriamo per aumentare il flusso turistico perché chiunque arrivi qui non può far altro che innamorarsi di questa terra”.

“Ringraziamo tutti i comuni e tutti i nostri soci privati che ci hanno creduto – ha detto il presidente del Distretto Sicilia Occidentale, Rosalia D’Alì – Siamo una delle 4 Dmo della Sicilia riconosciute e sostenute dalla Regione, abbiamo svolto un’attività di promozione seria per il brand West of Sicily e siamo riusciti a posizionarlo nei mercati nazionali e internazionali. Abbiamo lavorato bene per avere riconoscibilità e una presenza digitale che è ormai consolidata con un sito in cinque lingue che aiuta a conoscere la nostra terra e a scegliere la vacanza giusta. Tutto questo grazie anche alla grande sinergia con l’assessorato regionale al Turismo con cui si è creata sin da subito una interlocuzione”.

Come ha spiegato Ivan Ferrendes “… negli ultimi tre anni sono arrivate 18 grandi produzioni che hanno fatto collaborare tanti professionisti siciliani e dato un’offerta valida con sgravi burocratici e appoggio di professionisti in loco”. Sono quattro i grandi progetti cinematografici in lavorazione nel corso dell’anno. Chiara Coppola, parlando della rete dei festival si è soffermata “… sull’importanza antropologica dei territori che si è persa nel tempo ma che aiuta a diffondere la storia e l’identità delle comunità che attraverso le opere letterarie ci restituiscono vari volti di questa Sicilia”. E infine Debora Ciaccio che ha spiegato l’importanza della Fondazione raccontando come “dal tragico evento del terremoto la terra del Gattopardo abbia puntato sulla cultura” e ricordando “le 50 mila presenze grazie proprioal richiamo del premio letterario”.

“Battito 91014” è lo slogan scelto dal Comune di Castellammare del Golfo per l’appuntamento in Bit. “Perché Castellammare del Golfo è il cuore pulsante del territorio – ha spiegato il sindaco, Nicola Rizzo -. Emoziona per la bellezza: della natura, dell’arte, della storia, delle specialità che solleticano il palato. Fa battere il cuore”. In Fiera era presente anche Ilenia Colanero, campionessa mondiale di apnea per disabili che ha collaborato con il Comune per la realizzazione di Disabilidamare, l’iniziativa che avvicina i diversamente abili al mare che si svolgerà anche quest’anno verso metà maggio. E ancora tanti gli eventi messi in campo, raccontati dall’assessore al turismo, Maria Tesè, tra cui un evento dedicato alla musica elettronica e il Festival del jazz con la partecipazione di Max Gazzè, che si esibirà l’1 agosto, e di uno dei maggiori sassofonisti mondiali, Jim Rolland in arte “Jimmy Sax” che suonerà il 2 agosto. A Castellammare nascerà anche una scuola di cucina di alto livello all’interno della quale saranno realizzati dei reality show.

Il Comune di Salemi, protagonista dell’iniziativa “Case a un euro” continua nella sua promozione internazionale. “Abbiamo iniziato un lungo percorso – ha spiegato il sindaco, Domenico Venuti – rispolverando le tradizioni e mettendo in circuito una rete di associazioni che ci aiuta a portarle avanti a partire dal pane, e quindi da San Giuseppe che si festeggia a breve, il 19 marzo. Adesso parteciperemo alla finale del Borgo dei Borghi che è in corso su Rai3 e saremo al centro di una docu-serie della BBC che la rete britannica ha girato all’interno di un immobile della nostra cittadina che ha ristrutturato e che poi rivenderà al termine della trasmissione”.

Tre isole con tre diverse personalità: le isole Egadi. “Ciascuna – ha spiegato il sindaco di Favignana-Isole Egadi, Francesco Forgione – offre la possibilità di vivere esperienze diverse all’insegna della bellezza e della libertà: dal mare all’universo subacqueo, dall’ambiente all’arte con la Grotta del Genovese, dalle Cave di tufo fino ad ex stabilimento Florio”. Grazie ad una collaborazione con il Cai, il Club Alpino italiano tra aprile e maggio 3.300 soci italiani del Cai saranno alle Egadi per la mappatura dei sentieri e quest’anno saranno organizzate diverse iniziative per festeggiare i 150 anni dalla nascita di Donna Franca Florio per valorizzare questa famiglia che è legata alla storia delle isole. E ancora iniziative con la Summer school in collaborazione con gli Explorer del National Geographic che porterà giovani da tutto il mondo nell’arcipelago dal 9 al 16 luglio e il Marettimo Italian Film Fest.

Arte, letteratura, ma anche archeologia, testimonianze preistoriche e cultura vinicola sono stati i temi sui quali è stato incentrato l’appuntamento del Comune di Partanna. “Quest’anno – ha detto il sindaco, Nicolò Catania – ricorre il centenario dalla nascita del maestro Antonio Sanfilippo, artista dalla straordinaria esperienza e figura rappresentativa del gruppo “Forma 1”, che fu protagonista di una delle più rilevanti e innovative fasi dell’arte del dopoguerra, al quale Partanna ha dato i natali. Quest’anno onoreremo la sua memoria con una serie di eventi nei quali presenteremo un suo dipinto murale, molto verosimilmente il famoso “Atelier”, ritenuto ormai irrimediabilmente perso che abbiamo restaurato e restituiremo alla comunità scientifica e civile insieme al completamento del recupero degli altri dipinti delle pareti laterali dell’Atelier”. All’incontro ha partecipato anche lo storico Vittorio Sgarbi: “l’antimafia più importante – ha detto – è l’arte e la bellezza senza fine in qualunque luogo di Sicilia”.

Spazio anche a Liberty Lines, che oggi è la sedicesima compagnia armatoriale in Italia per fatturato, la prima al mondo nel trasporto marittimo veloce di passeggeri, l’unica al mondo a possedere un cantiere che effettua le lavorazioni esclusivamente sui mezzi propri. Le strategie dell’azienda sono state raccontate da Nunzio Formica, direttore commerciale. “Gestiamo una flotta di 32 unità veloci (tra aliscafi, catamarani e monocarena) che garantisce – ha spiegato Formica – un servizio veloce ed affidabile ad oltre 3 milioni di passeggeri che viaggiano tra Italia, Croazia, Slovenia oltre che Sicilia ed isole minori”. La compagnia ha deciso di investire nella riduzione dell’impatto ambientale dei suoi mezzi. “Nell’anno appena concluso – continua Formica – abbiamo infatti commissionato un ordine per la costruzione di 12 nuove navi ibride ad alta velocità con l’obiettivo di un rapido rinnovo della flotta in chiave di efficienza e sostenibilità”.

La promozione di Gibellina non può che passare dalla valorizzazione del grande patrimonio artistico del suo territorio: “dal Cretto di Burri – racconta il sindaco Salvatore Butera – ai Musei di arte contemporanea al Museo delle trame mediterranee presso la Fondazione Orestiadi. Un’arte che deve essere vissuta grazie ad una delle maggiori manifestazioni nel territorio, le Orestiadi, alla 42esima edizione.” All’appuntamento ha partecipato l’attore Alessandro Preziosi, da anni al fianco delle iniziative del Comune, che ultimamente ha prestato il volto e la voce per l’inaugurazione del Mac, Museo d’arte contemporanea.

Valorizzare le nostre radici culturali insieme a quelle gastronomiche e sociali è l’obiettivo del Comune di Castelvetrano. “Oggi abbiamo portato in Bit – ha detto il sindaco, Enzo Alfano – la comunità dei pescatori che ha un valore sociale, culturale oltre che economico ma anche i nostri prodotti identitari: pane nero, olio e olive insieme ai nostri produttori che ne mantengono intatta anche la loro tradizione”. La giornata si è chiusa con l’incontro “Erice sospesa tra cielo e mare culla di pace, capitale del Mediterraneo”. “Montagna, mare, le bellezze archeologiche: sono tante le attrattive del nostro territorio – racconta Daniela Toscano, sindaco di Erice – che valorizziamo grazie alle sinergie con il Centro per la cultura scientifica Ettore Majorana e la Fondazione Erice Arte di cui è sovrintendente Giordano Bruno Guerri. In particolare stiamo puntando sul turismo lento per vivere i luoghi che la natura offre: a fine aprile organizzeremo il trekking solidale ospitando degli escursionisti del Cai che ci aiuteranno a tracciare i sentieri”.

