Pallamano: Th Alcamo batte il Villaurea Palermo

La Th Alcamo batte per 29-12 il Villaurea Palermo nel Campionato di serie B Drago di Pallamano. La squadra alcamese che ha impiegato venti minuti per allungare nel primo tempo, con gli ospiti che hanno trovato nel portiere Castelli il loro miglior elemento, capace di numerosi interventi che hanno limitato il passivo per la formazione palermitana.

Ma se da una parte, quella ospite c’era Castelli a Parare anche l’imparabile ,da parte alcamese c’era Jannis Chrimaoutopulos a blindare la sua porta con alcuni formidabili interventi. Portieri protagonisti in una partita quasi senza storia ,con la stessa che praticamente è andata in ghiaccio nel primo tempo chiusosi sul 13-7 per la formazione di Casa.

March che nel secondo tempo va via sulla falsa riga della prima frazione di gara con Alcamo praticamente imprendibile per la formazione palermitana che nella ripresa deve fare un monumento al suo portiere se il passivo non diventa ancora più pesante del risultato finale di 29-12, unica nota stonata ,due bruttissimi quanto inutili fallì subiti da parte dei giocatori alcamesi, con gli stessi alcamesi in fase difensiva colpiti al volto dai giocatori palermitani, evidentemente innervositi per il pesante passivo subìto, non sanzionati dargli arbitri, quando la squalifica sarebbe stata la scelta più giusta vista la gravità dei fallì commessi dai giocatori ospiti.

Lo stato di forma della Th Alcamo è da rimarcare, ormai il quartetto Randes, Fagone, Saitta e Dattolo viaggia su livelli importanti al Pari di Grizzo, tornato ad essere Muro della difesa alcamese. Bene Pizzitola, Riccobono, Vaccaro, Esposito, Giacalone e Lipari, con un gruppo ormai sempre più solido e coeso alla ricerca del massimo risultato in questa stagione dopo aver messo in bacheca la seconda Coppa Sicilia consecutiva.

Intanto sabato prossimo Th Alcamo attesa dal derby in trasferta con il Marsala per un match che sicuramente non mancherà di offrire spettacolo.