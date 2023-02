Operatori marsalesi preparano un documento: “Istituire Consulta del Turismo”

Non hanno perso tempo le associazioni di categoria del settore turistico marsalese che tornano a chiedere, uniti e compatti, l’istituzione della Consulta del Turismo.

Strumento di partecipazione già previsto dal regolamento comunale (deliberazione del consiglio comunale n. 73 del 19.05.2015) ma mai messo in pratica.

Nei giorni scorsi è stato protocollato un documento rivolto al sindaco di Marsala, ai nuovi assessori di riferimento e al Consiglio comunale nel quale si chiede di adottare una serie di provvedimenti utili a porre le basi per fare di Marsala una destinazione turistica attraente, competitiva e moderna. Il primo provvedimento, in ordine di priorità ed importanza, è la creazione di un tavolo tecnico per permettere agli operatori del settore turistico di confrontarsi e supportare la Pubblica Amministrazione nelle scelte strategiche per sviluppare la “destinazione turistica Marsala“. La consulta del turismo, secondo i sottoscrittori del documento, è lo strumento più adatto.

Come si legge nella nota, i provvedimenti contenuti nel documento sono:

Coinvolgere le istituzioni scolastiche ad indirizzo turistico presenti a Marsala;

Investire in un progetto di “Destination Management Organization” per realizzare la Destinazione Turistica Città di Marsala;

Chiudere l’accordo con Airbnb per riscuotere l’imposta di soggiorno al momento della prenotazione e successivamente versarla direttamente al Comune (come già avviene in molti altri comuni grazie ad una convenzione tra AIRBNB e ANCI);

Iniziare le verifiche sugli annunci online e multare chi non espone il CIR come previsto dal Decreto Regionale (gli introiti vanno nelle casse comunali);

Realizzare un protocollo di intesa tra il Comune, le due Pro Loco e l’ufficio Informazioni Turistiche;

Sostituire l’attuale software per la gestione dell’imposta di soggiorno con uno più moderno, completo e compatibile con i gestionali usati dalle strutture ricettive per permettere di automatizzare il processo di riscossione, comunicazione e versamento dell’imposta di soggiorno oltre che a unificare altri adempimenti come la comunicazione degli ospiti alla Questura e all’Osservatorio Turistico Regionale;

Risolvere la questione aperta con il Distretto Turistico Sicilia Occidentale.

Le associazioni che hanno sottoscritto il documento sono:

Ass. Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo

Presidente Prov. di Trapani Mario Bornice

Ass. Marsalese Attività Produttive

Presidente Francesco Alagna

Ass. Pro loco Marsala

Presidente Bice Marino

Ass. Sport Turismo Stagnone

Presidente Luigi La Barbera

Ass. Strutture Extralberghiere e Locazione Turistica

Presidente Fabio Alba

Ass. Strutture Turistiche Marsala

Presidente Gaspare Giacalone

Ass. Turistica M.T.T. Pro loco Marsala

Presidente Mario Ottoveggio

Federazione Italiana Imprese Balneari Marsala

Presidente Massimo Rallo

Ist. Tecnico Economico e Tecnologico G. Garibaldi

Dirigente Scolastica Loana Giacalone

Movimento Artistico Culturale Città di Marsala

Presidente Salvatore Sinatra