A Marsala la strada è piena di buche e le auto si danneggiano, ecco dove

Brutta “sorpresa” per gli automobilisti che attraversano una strada del versante sud della Città di Marsala. Sulla via Favara, in particolare sulla Strada Provinciale 62, grosse buche si trovano al centro della carreggiata, volte a deturpare il manto.

Marsala buche

In particolare una vettura, non vedendole, probabilmente a causa del fatto che la pioggia le aveva riempite, le ha prese in pieno rompendo due copertoni delle ruote. Un danno evidente: “La strada è piena di buche, è una vergogna” ci dice il malcapitato conducente. E chissà quanti altri si sono ritrovati nella stessa situazione.





Considerato che la strada è provinciale, il Libero Consorzio dovrebbe intervenire ma è anche interesse del Comune di Marsala interessarsi del problema alla viabilità della zona.