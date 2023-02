Cosa vedere in Sicilia? L’Isola di Marsala. Un altro (ennesimo) errore…

Cosa vedere in Sicilia fra cultura, arte e natura? L’Isola di Marsala.

Proprio così. Secondo un magazine online, “Wine & Food Tour”, la città di Marsala pare sia un’isola. Certo, se non si conosce lontanamente la Sicilia, magari non ci si è mai stato in vacanza o s’ignori lo Sbarco dei Mille, uno dei fatti più storici dell’Unione d’Italia, probabilmente è facile ignorare e non sapere.

Ma è uno scivolone non di poco conto. Marsala è una Città sulla terra ferma, punta estrema della Sicilia Ovest e conta alcune isole, quelle della Riserva Orientata dello Stagnone, come l’isola Lunga o Grande, Mozia o San Pantaleo, Santa Maria e l’isoletta di Schola. Marsala gode di una costa ricca di spiagge, da nord a sud, di saline e mulini a vento.

Invitiamo chi non conosce il posto per visitarlo soprattutto se si vuole diffondere la cultura del viaggio e dare consigli. Soprattutto perchè il territorio vanta dell’aeroporto “Vincenzo Florio”, a pochi passi proprio da Marsala e da Trapani.

Di recente, peraltro, anche la pagina Facebook West of Sicily del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, si era sbagliata, scambiando le saline di Marsala con quelle di Trapani e Paceco. Ciò ha fatto scattare anche la polemica del Movimento Marsala Destinazione Turistica.