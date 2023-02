Lazio e Lombardia centro destra verso la vittoria. Crolla il numero dei votanti

Il centrodestra è in vantaggio nel Lazio e in Lombardia.

I candidati Attilio Fontana e Francesco Rocca, secondo i primi exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai, sarebbero sopra al 50%: Fontana al 49,5-53,5% e Rocca al 50,5-54,5%. Gli sfidanti del centrosinistra si attesterebbero molto sotto il 40%, con Pierfrancesco Majorino in Lombardia al 33-37% e Alessio D’Amato nel Lazio al 30-34%, mentre la candidata per il M5S Donatella Bianchi sarebbe tra il 10,5-14,5% e Letizia Moratti per il Terzo Polo in Lombardia al 9,5-13,5%

. Per le regionali non è previsto ballottaggio: chi prende più voti vince (niente quorum). Le urne si sono chiuse alle 15, con l’affluenza all’41,8% non ancora definitiva.