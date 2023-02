La corsa per la segreteria del Pd: Bonaccini prevale anche nel trapanese. Exploit Schlein a Marsala e Valderice

Stefano Bonaccini ed Elly Schlein pronti a giocarsi la guida del Pd nazionale per i prossimi anni. Come previsto, sono stati i candidati più votati nelle consultazioni dei vari circoli e saranno loro ad accedere alle primarie in programma domenica 26 febbraio.

Con numeri non molto diversi dalla media regionale, in provincia di Trapani il candidato più votato per la guida del Partito Democratico è Bonaccini. Il presidente regionale dell’Emilia Romagna ha ottenuto 394 preferenze, pari al 49% dei consensi. PA conferma del trend nazionale, caratterizzato da un acceso testa a testa, la deputata nazionale Elly Schlein si piazza al secondo posto, non molto distante da Bonaccini. Per la Schlein 337 preferenze, pari al 42%. Solo 60 voti per Gianni Cuperlo (pari al 7,2%) e appena 4 per l’ex ministra De Micheli (pari allo 0,80%).

Complessivamente, i votanti sono stati 810.

Sostenuto dal segretario Domenico Venuti e dalla presidente dell’assemblea provinciale Valentina Villabuona, Bonaccini ha prevalso in 13 congressi su 19, ottenendo affermazioni molto nette a Trapani ed Erice. Exploit a Marsala e Valderice della Schlein, che ha prevalso di misura anche a Partanna, Mazara, Paceco e Santa Ninfa.