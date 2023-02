La Commissione Ue rivede al rialzo la crescita italiana, +0,8% nel 2023

BRUXELLES (BEGLIO) (ITALPRESS) – La Commissione Europea rivede al rialzo dallo 0,3% allo 0,8% la crescita del Pil italiano prevista per il 2023. A migliorare è soprattutto l’inflazione prevista, che dovrebbe calare dal 6,6% al 6,1%. Lo riportano le previsioni economiche diffuse dalla Commissione. Per il 2024 si stima una crescita del Pil dell’1% e un’inflazione al 2,6%.“Dopo la lieve contrazione registrata nell’ultimo trimestre del 2022, quest’anno l’attività economica dovrebbe riprendere solo gradualmente – si legge nelle Previsioni – poichè i consumi delle famiglie continuano a essere frenati dalla perdita di potere d’acquisto, anche a causa della scadenza delle agevolazioni fiscali sui carburanti per autotrazione (a fine 2022) e di altre misure a sostegno del reddito delle famiglie (a fine marzo 2023). Nel secondo semestre la spesa dei consumatori dovrebbe riprendere a crescere, parallelamente all’accelerazione degli investimenti, anche grazie agli investimenti pubblici”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).