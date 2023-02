Caro bollette, SEA Favignana: “Ottima la convocazione di un tavolo tecnico”

“SEA Favignana desidera ringraziare tutto il consiglio comunale per avere approvato la mozione, presentata dal gruppo di minoranza e dal consigliere indipendente Francesco Sammartano , relativa alla convocazione di un tavolo tecnico con tutte le società che forniscono energia elettrica al territorio delle Isole Egadi”: è quanto afferma la Società Elettrica che produce e distribuisce energia nel territorio della maggiore isola dell’arcipelago, rivolgendosi all’amministrazione comunale e al sindaco Francesco Forgione, nell’ambito del dibattito in corso sul tema dei rincari delle bollette.

“Un incontro chiarificatore – precisa SEA Favignana – per rendere possibile la costruzione di un fronte comune nella ricerca di possibili soluzioni per il problema sociale che continuerà a esistere, in particolar modo per le nostre isole”.

“È finalmente arrivata la delibera tanto attesa – prosegue in una nota la Società – ovvero quella che esplicita le procedure che consentiranno l’applicazione del bonus energia anche per i consumatori delle isole non interconnesse: SEA Favignana si impegna a comunicare ai propri utenti tutte le novità previste, all’insegna della massima trasparenza e in piena collaborazione con l’amministrazione comunale”.

Un tema, quello del caro bollette, sul quale la Società ha sempre espresso una posizione molto chiara: da un lato, massima disponibilità al confronto con l’amministrazione e il consiglio comunale, dall’altro la necessità di attenersi alle regole dell’ARERA, che ne stabilisce il funzionamento in tutte le attività.

“Ribadiamo – sottolinea la Società – la nostra totale comprensione in merito ai disagi dei cittadini, dai quali riceviamo costantemente segnalazioni e richieste che riguardano le scadenze e i solleciti dei pagamenti e le eventuali dilazioni che si accumulano alle altre bollette da pagare”.

“É ora arrivato il momento di impegnarsi – conclude SEA – ad applicare ciò che ci è stato riconosciuto , ed è solo una parte di quanto richiesto”.