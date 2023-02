Calcio a 5: il Mazara si impone sul Marsala per 3 a 0

Va in archivio anche la 18ª giornata del Campionato di serie C1 di Calcio a 5 con il Marsala Futsal che, pur giocando un’ottima gara, non riesce ad espugnare il fortino del Futsal Mazara: la formazione giallo-blu si impone tre a zero.

Da questa sconfitta il Marsala ne esce a testa alta ma di certo con un percorso piu impervio verso i play off. I lilybetani conservano la quarta posizione con trenta punti all’attivo. I punti di ritardo adesso salgono a sei nei confronti del CUS Palermo, prossimo avversario ma dopo il turno di riposo previsto dal calendario della prossima settimana. Contro il Mazara, gli azzurri non hanno demeritato, hanno chiuso sullo zero a zero il primo tempo, resistendo al forcing degli avversari e in tre occasioni sfiorato il vantaggio.

Due pali colpiti, da Bardan prima e da Tendero dopo e una bella parata di Sugamiele sulla conclusione, ancora, di Tendero. Protagonista anche Cordaro, estremo difensore azzurro che ha egregiamente sostituito Pavon, il quale per due volte si è superato sulle conclusioni di Dopico. Nella ripresa, al sesto minuto, al primo vero affondo, la formazione di casa con Dopico dalla destra, con un tiro non proprio irresistibile, è passata in vantaggio. Il Marsala ha provato a premere sull’acceleratore ma l’ottima organizzazione degli avversari non ha lasciato ampi spazi alla manovra lilybetanta.

Al 42° Tendero, involato da solo verso la porta mazarese, trova un insuperabile Sugamiele, superlativo nel neutralizzare la battuta a rete. Al 47° il Mazara, ancora con Dopico, ha raddoppiato, l’attaccante ha fatto tutto da solo superando in slalom anche Cordaro in uscita, prima di depositare in rete il pallone. Il Marsala, quindi, ha provato col quinto di movimento ma i gialloblu hanno resistito all’assedio e al secondo minuto di recupero con De Veiga, a porta sguarnita, hanno trovato il goal del definitivo tre a zero.

“Abbiamo fatto una bella prestazione ma non è bastata contro un avversario di questo calibro – ha affermato a fine match Bardan – dovevamo essere più cinici, soprattutto nel primo tempo”. Abbiamo pagato caro l’errore commesso in occasione del primo goal. Dobbiamo, adesso, concentrarci sulla partita di coppa di martedì a Soverato“.

Tabellino di gara

Mazara Futsal: Sugamiele, Figuccio, Farina, Dopico, Buscaglia,

Joselillo, La Grutta, De Marco F., Falco, Da Veiga, Alves, De Marco V.

Allenatore Vincenzo Bruno;

Marsala Futsal: Cordaro,Taormina G., Costigliola, Tumninello, Crespo,

Gustavo, Patti, Foderà, Emiliano, Tendero, Bardan, Pizzo. Allenatore

Giovanni De Simone;

Arbitri: Martinico della sezione di Marsala e Colletta della sezione di

Trapani;

Marcature: 5’ e 16’ Dopico (Maz); 31’ De Veiga (Maz).

Ammonizioni: 19’ La Grutta (Maz), 37’ Buscaglia (Maz), 38’ e 59’

Figuccio (Maz), 40’ Dopico (Maz),

Espulso: 59’ Figuccio (Maz).