Birgi, Airgest potrà programmare fino al 2025. C’è un emendamento all’Ars

Airgest, la società di gestione dell’aeroporto trapanese di Birgi, potrà effettuare la programmazione almeno fino al 2025, permettendo così lo sviluppo degli accordi commerciali e l’incremento dei voli da e per il territorio della Sicilia Occidentale.

Con un emendamento alla Finanziaria approvato dall’Assemblea Regionale su proposta del capogruppo di Forza Italia Stefano Pellegrino, è stato infatti incrementato lo stanziamento, garantendo quindi la possibilità di una maggiore programmazione di medio e lungo termine.

“In questi anni Birgi è stato al centro dei programmi di rilancio turistico del nostro territorio – afferma Pellegrino – e oggi la Regione col Governo Schifani, dopo la conferma di Salvatore Ombra alla guida di Airgest, si mostra ancora al fianco del nostro territorio perché non solo il trapanese ma tutta la Sicilia occidentale possa continuare a beneficiare in termini turistici ed economici di questo scalo e delle importanti relazioni economiche che ne derivano su scala nazionale ed internazionale“.

Inoltre, dalla Regione arriva un sostegno alle attività turistiche nei comuni trapanesi di Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara, Misiliscemi, Petrosino e Santa Ninfa. Fra le norme approvate nella finanziaria regionale figura infatti uno stanziamento speciale di 500 mila euro destinato specificatamente per questi comuni, le cui amministrazioni potranno contare quindi su nuove risorse. La proposta avanzata da Pellegrino che dopo l’approvazione da parte di Sala d’Ercole ha espresso il proprio ringraziamento “… al Governo per aver garantito la copertura finanziaria della norma e a tutti i colleghi che ne hanno compreso l’importanza per un territorio che ha nelle attività turistico-culturali uno dei motori della propria economia”.