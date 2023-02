PD, la Provincia di Trapani vuole Bonaccini segretario nazionale

In provincia di Trapani si sono già svolti oltre il 50% dei congressi: ad oggi, Stefano Bonaccini ha ottenuto il 56% dei voti, seguito da Elly Schlein al 36% e Gianni Cuperlo all’8%.

“Un risultato importante che vede Energia Popolare presente in tutto il territorio e vincente in 8 degli 11 circoli in cui si è già votato – afferma la Presidente dell’Assemblea democratica trapanese, Valentina Villabuona -. L’affermazione finora ottenuta è uno stimolo per affrontare l’ultima giornata dei congressi con determinazione e, subito dopo, le primarie aperte, consapevoli della necessità di rilanciare il Partito Democratico attraverso una proposta riformista che parli a tutto il Paese.Il ringraziamento a tutte e tutti gli iscritti, dirigenti ed amministratori che stanno lavorando sul territorio per un Partito Democratico più forte e competitivo”.