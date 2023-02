Pallacanestro Marsala: il girone di ritorno debutta con una sconfitta

Comincia con un passo falso il girone di ritorno della Nuova Pallacanestro Marsala. Al PalaMedipower, Mirko Frisella e compagni alzano bandiera bianca al cospetto della capolista Peppino Cocuzza Milazzo.

Gli ospiti vincono in scioltezza 72-86 e continuano la loro corsa al vertice, mentre i lilybetani perdono l’imbattibilità casalinga in questo campionato di Serie C Silver. Nessun problema per i ragazzi di coach Grillo, attualmente protagonisti di un ottimo campionato, e che di certo hanno affrontato una squadra di caratura superiore.



Grillo deve rinunciare a Dancetovic e Alfieri, che essendo in doppio tesseramento con la Pallacanestro Trapani hanno risposto alla convocazione di coach Parente nella loro gara di Serie A2.

Marsala tiene benissimo il campo nel primo quarto, chiuso sul 17-22. Il solito Ariel Svoboda (nove canestri dal campo a referto, di cui sei triple) e capitan Frisella mantengono molto alta la percentuale degli azzurri al tiro, ma lo strapotere fisico di Norkus e tecnico di Varotta e Preci fanno decisamente la differenza nell’altra metà del campo.

Si arriva alla pausa lunga sul 36-43, ma nella seconda metà di gara i lilybetani esauriscono energie e idee, sotto i colpi dei messinesi. Da segnalare nel finale l’ottimo apporto del giovanissimo playmaker Aurelio Grillo, classe 2007: 4 punti e ottimi spunti per il figlio d’arte.

Archiviata questa sconfitta, gli azzurri torneranno in palestra per preparare la difficilissima trasferta a Giarre in programma domenica 19 febbraio.

Tabellino di gara



NUOVA PALLACANESTRO MARSALA: Svoboda 26, Frisella 20, Genovese 5, A. Cucchiara 5, Lentini 5, A. Grillo 4, Agate 3, Chen /, Donato N.E.

Coach: Giuseppe Grillo.

Assistente: G. Cucchiara.



PEPPINO CUCUZZA: Norkus 33, Varotta 20, Preci 8, Amenta 8, Spanò 7, Carnazza 7, La Spada 3.

Coach: Guido Restanti.

Assistente: A. Coppolino.



RISULTATO FINALE: 72-86 (36-43 1° Tempo)



Arbitri: Simona D’Amico e Giorgio Palazzolo.

Spettatori: 400 circa.