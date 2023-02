Trapani: manutenzione a Palazzo Lucatelli, modifiche alla viabilità

Lunedì 13 febbraio prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria e di ripristino degli spazi e delle attrezzature per attività culturali di Palazzo Lucatelli, a Trapani.

Vista l’imponenza del cantiere, le prescrizioni imposte dal responsabile della sicurezza rendono conseguentemente necessarie una serie di modifiche alla circolazione viaria che di seguito si elencano:

Divieto di circolazione in via Carlo Guida, via Verdi (tratto compreso tra via Cassaretto e via San Francesco d’Assisi), via San Francesco d’Assisi (tratto compreso tra via Turretta e via Verdi);

Divieto di sosta con rimozione ambo i lati in via Cassaretto (tratto compreso tra via Verdi e via Generale Domenico Giglio), via Generale Enrico Fardella (tratto compreso tra via Cassaretto e via San Francesco d’Assisi);

Senso unico di marcia in via Tintori (tratto compreso tra via Nunzio Nasi e corso Vittorio Emanuele con direzione sud-nord), via Mancina (tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Libertà con direzione sud-nord), via Cassaretto (tratto compreso tra via Verdi e via Barlotta con direzione est-ovest).

Inoltre, al fine di meglio esporre le modifiche alla viabilità che potranno comportare comprensibili disagi a cittadini e commercianti, l’Amministrazione Comunale insieme ai tecnici è disponibile ad incontrare esercenti e residenti della zona in un’apposita riunione convocata lunedì 13 febbraio alle ore 15:30 presso la Sala Stampa di Palazzo d’Alì.