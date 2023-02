“La Regione Siciliana si doterà di un grande piano quinquennale, un piano Marshall contro tutte le emergenze causate dal maltempo e per la prevenzione dei dissesti. Bisogna lavorare per prevenire, non per rincorrere”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine di un incontro con i sindaci dei Comuni ragusani danneggiati dal maltempo. abr/Play Video