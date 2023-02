Giornata del Malato, all’ex Inam di Marsala 188 visite ed esami in una mattina

In occasione della Giornata Mondiale del Malato, l’Associazione Medico Chirurgica Lilybetana diretta da Giovan Battista Figlioli ha organizzato una mattinata di visite specialistiche gratuite presso i locali del Poliambulatorio dell’Asp (ex Inam) sito in Piazza Francesco Pizzo a Marsala.

Le visite, aperte a tutta la cittadinanza su base volontaria e senza alcuna necessità di prenotazione o di presentazione di richiesta del medico curante, si sono svolte al Poliambulatorio ieri, sabato 11 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13.

Come ci ha fatto sapere Giovan Battista Figlioli, presidente dell’Associazione Medico-Chirurgica Lilyletana, sono state 188 le prestazioni erogate tra visite ed esami strumentali.

“Giornata da incorniciare e contraddistinta da passione, dedizione e professionalità – fa sapere il dottor Figlioli -. L’ingresso ordinato dei pazienti è stato garantito grazie all’organizzazione impeccabile di infermieri e OSS. Visto il successo dell’open day, l’AMCL si ripromette di ripetere al più presto l’evento”.