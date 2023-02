La Fly Volley Marsala perde 3 a 1 contro la capolista di B1

Match davvero combattuto quello che la GesanCom Fly Volley Marsala, nella 15ª giornata valida per il Campionato serie B1 di Volley Femminile, ha giocato al PalaRea di Arzano contro le capoclassifica campane di capitan Passante.

Il risultato di 3-1 per le padroni di casa, grazie ai parziali 25/20, 21/25, 31/29 e 25/19, nasconde parzialmente il valore di un match che le libellule biancoazzurre di Coach Gaspare Viselli hanno giocato a viso aperto senza alcun timore reverenziale nei confronti di un roster davvero ben messo in campo e che avrebbe potuto avere ben altri risvolti se le ospiti lilybetane avessero realizzato almeno uno dei cinque set point guadagnati durante il terzo ed entusiasmante parziale di questo bellissimo match che le avrebbe portate in vantaggio nel computo dei set ed avrebbe immediatamente premiato il roster marsalese con almeno un punto in classifica che, in questa difficile giornata fornita dal calendario, avrebbero indubbiamente meritato.

Si torna a casa senza punti, ma con la certezza di avere combattuto ad armi pari nell’evidente miglioramento del gioco che tanta speranza nelle future sfide ha concesso. Adesso, visti i risultati delle altre squadre invischiate nelle retrovie, necessita giocarsi bene le sfide dirette a partire dalla prossima al PalaBellina contro la Teams Catania.