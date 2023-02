Finisce a reti inviolate il match di Eccellenza tra Castellammare e Mazara

Pari a reti bianche per il Mazara che al “Matranga” di Castellammare non va oltre lo 0-0 nel Campionato di Eccellenza Girone A 21ª giornata, ottenendo un buon punto e salendo a quota 35 in classifica.

Primo tempo_ Pronti via e subito due grandi occasioni per i padroni di casa con Bah, prima chiuso dalla difesa canarina e poi con un colpo di testa impreciso che finisce fuori. Il Mazara risponde al 5’ con Elamraoui, che entra in area e con un pallonetto supera il portiere, ma il pallone finisce sulla traversa.

Il Mazara ci prova su calcio piazzato, Gomes finisce a terra dopo una trattenuta ma l’arbitro lascia correre. Il Castellammare ci prova invece con Terranova che salta Denilson e prova il destro, palla sul fondo. Padroni di casa nuovamente pericolosi con Bah, Thomas respinge, poi un tiro-cross dalla sinistra termina di poco a lato. Al 26’ Bertoglio mette in mezzo dalla sinistra, Elamraoui prova il mancino che termina alto. La gara si incattivisce, nervosismo in entrambe le squadre. Gara che viaggia su ritmi alti, Mazara pericoloso con Fernandes Castro, dall’altra parte Bah tiene in apprensione la difesa canarina, impensierita anche da Terranova, il cui tiro è respinto da Thomas. Dopo 3’ di recupero si va al riposo a reti bianche.

Secondo tempo_ Nessun cambio in avvio di ripresa nelle due squadre e Mazara pericoloso con Gomes che però da buona posizione non riesce a battere a rete. Gara che cala di intensità, Castellammare pericoloso con Terranova e Maltese ma la difesa gialloblù si salva. Al 63’ pericoloso ancora Terranova, Thomas blocca in tuffo.

Il Mazara risponde con Saia che finisce a terra in area avversaria, l’arbitro lascia correre. I canarini hanno più gamba e ci provano anche al 71’ con una percussione offensiva: tentativo di Bertoglio dal limite che termina sul fondo. Un minuto dopo la squadra di mister Marino va per due volte vicina al gol, prima con Gomes che viene servito da Pace ma viene chiuso dalla difesa al momento della conclusione e poi con Gancitano, che la piazza sotto il sette, ma il portiere biancazzurro respinge in corner.

Al 78’, iniziativa di Ricciulli che si lancia sulla sinistra, poi la conclusione dal limite è debole. Otto minuti dopo, Pizzo prolunga per Maltese che prova il mancino, palla sul fondo. Nei minuti di recupero entrambe le squadre hanno una grossa chance, prima il Mazara con una rovesciata di Gancitano respinta dalla difesa, poi il Castellammare in contropiede con Maltese, blocca Thomas. Al 95’, il triplice fischio sancisce lo 0-0 finale.

Il tabellino di gara

Castellammare: Grimaudo, Miraglia, Tarantino, Pizzolato (94’ La Mattina), Caronia, Priola, Oliveri, Milana, Bah (54’ Maltese), Cardinale, Terranova (76’ Pizzo). A disp.: Cacciatore, Amato, Caiozzo, Figuccia, Minagro, Vallone. All. Mione.

Mazara: Thomas, Denilson (89’ Semeraro), Saia, Bertoglio, Bari, Pirrello, Camara (60’ Ricciulli), Pace, F. Castro (60’ Gancitano), Elamraoui (60’ Cesar), Gomes (82’ Lo Porto). A disp.: Dominguez, Vaccarino, Grela, Vellutato. All. Marino.

Arbitro: Giovanni Marco Arena della sezione di Palermo

Assistenti: Lorenzo Blunda (Trapani) e Vito Bensorte (Trapani)

Ammoniti: Pace (M), Terranova (C), Pizzolato (M), Gancitano (M), Oliveri (C), Bari (M), Cacciatore (C). Recupero: pt 3’, st 5’.