A Roma caporalmaggiore marsalese aggredito in strada è in coma. Si indaga

Nei giorni scorsi, un 43enne caporalmaggiore dell’Esercito, è stato picchiato a Roma, ritrovato privo di conoscenza a terra, nel quartiere Centocelle.

Si tratta di Salvatore Danilo Lucente Pipitone, originario, secondo alcune fonti, di Marsala.

I poliziotti, allertati da alcuni testimoni, sono giunti sul posto alle 2 di notte trovandosi davanti la vittima priva di conoscenza a terra, con ferite al volto, in particolare un grosso taglio al sopracciglio. Trasportato prima all’ospedale Vannini, per le condizioni in cui si trovava si è optato per il trasferimento all’Umberto I. Attualmente si trova in prognosi riservata: le sue condizioni sarebbero particolarmente gravi, è in coma.

Pre che un uomo sia stato visto fuggire dopo che alcuni passanti hanno cominciato a urlare, invocando l’arrivo delle forze dell’ordine, per allontanarlo dal militare.

Tra le ipotesi un’aggressione, forse a scopo di rapina, o una lite tra i due, con quest’ultima ipotesi che, secondo quanto filtra da ambienti di polizia, viene ritenuta al momento la più plausibile. Sono state acquisite, come da prassi in questi casi, le telecamere presenti in zona.

Originario della provincia di Trapani, pare proprio di Marsala, secondo quanto si apprende la vittima, Salvatore Danilo Lucente Pipitone, risiede nella cittadella militare della Montagnola e lavora all’ospedale militare del Celio come infermiere.

L’aggressione è avvenuta all’altezza dell’angolo con via Palmiro Togliatti. Un tratto di strada, quello che si trova tra via dei Sesami e via delle Robinie, a pochi passi dal parco Madre Teresa di Calcutta, in passato già oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti, per la presenza, fino a tarda notte, di sbandati, prostitute e relativi clienti.