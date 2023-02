Hai un’attività nella città di Marsala? Scegli Fastweb!

[ PUBBLIREDAZIONALE ] Fastweb offre una connessione a misura del tuo business!

Se possiedi una partita IVA e cerchi una connessione di ultima generazione da sfruttare per la tua attività, Fastweb Business è ciò che fa per te: non dovrai più preoccuparti di connessioni lente grazie alla fibra ultraveloce e l’innovativo internet box NeXXt.

Massima velocità, sicurezza e ampia copertura sono sempre garantiti per la tua attività, con la possibilità di integrare anche Alexa! Incluso con le offerte Fastweb Business, avrai diritto anche all’assicurazione gratuita Quixa, che mette a tua disposizione 24 ore su 24 i migliori professionisti per proteggere e tutelare il tuo locale commerciale da eventuali danni o imprevisti.

Se ti senti ancora indeciso, a completare le offerte troviamo anche i corsi della Fastweb Digital Academy, che forniranno alla tua attività le opportune competenze digitali, fondamentali oggi.

Inoltre, è stato stanziato un bonus Connettività dedicato alle Piccole e Medie imprese. È un contributo che prevede l’erogazione di un voucher per abbonamenti a internet ultraveloce. Fastweb aderisce al piano voucher al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga nel paese grazie a un bonus del valore massimo di 2500 euro.

Vieni a scoprire presso il tuo Store di Marsala chi può richiederlo e quali sono i benefici. Sicurezza e massima trasparenza nelle offerte è ciò che contraddistingue Fastweb, vieni in negozio per scoprire la soluzione più adatta alle esigenze della tua attività!

Ti aspettiamo! Fastweb Store, Via Roma 9 (Marsala)

Tel: 375 6551508/ 0923 1954668