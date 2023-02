A marsala nasce la Guardia Agroforestale Italiana, Aldo Sciacca dirigente

Anche a Marsala ed a San Cipirrello (PA), nasce la Guardia Agroforestale Italiana, Ente nazionale del terzo settore.

Aldo Sciacca nominato Dirigente Zonale, si è detto molto orgoglioso per il prestigioso incarico ricevuto dal Presidente Nazionale Antonio D‘Accunto e dichiara: “Dopo la mia esperienza con le Guardie Ambientali Centro Italia, mi adopererò fin da subito per far crescere l’Ente incrementando sempre di più volontari ed insieme al Presidente Nazionale formando il personale in modo da renderlo sempre più specializzato e migliorare le criticità territoriali”.

Tra le varie mansioni svolte dall’Ente risultano anche interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente, tutela degli animali e prevenzione del randagismo, interventi e tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, attività di vigilanza e tutela delle oasi, attività di guardia parchi. Gestisce aree naturalistiche.

Favorisce inoltre l’educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell’ambiente e alla cultura della sostenibilità.

La Guardia Agroforestale promuove inoltre servizi di vigilanza nonché attività di controllo e partecipa con le Forze Dell’ Ordine in ogni momento necessario. Collabora, infine, con gli Enti pubblici stabilendo eventuali convenzioni e contratti.