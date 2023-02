Debiti iscritti a ruolo, anche a Marsala agevolazioni e annullamenti parziali

L’Amministrazione Comunale di Marsala rendo noto di avere aderito – in applicazione della normativa in vigore – allo stralcio dei ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate (ADER) d’importo inferiore a mille euro, emessi tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.

Si tratta di un annullamento automatico – di tipo “parziale” – riferito alle somme dovute a titolo di interessi (inclusi quelli di mora) e sanzioni per i debiti tributari, nonchè per i soli interessi su sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice della strada. L’annullamento non riguarda invece le somme dovute a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Inoltre, la normativa prevede la possibilità per il contribuente di aderire alla “definizione agevolata” dei carichi affidati alla suddetta Agenzia dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d Rottamazione quater). La disposizione prevede la facoltà di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’ADER a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora. L’importo è invece dovuto per le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive, nonché per i diritti di notifica. Riguardo alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, l’agevolazione si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati.

Per aderire alla “definizione agevolata”, il contribuente deve presentare – entro il prossimo 30 aprile – una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito della stessa Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER).

Si evidenzia che, al momento, l’agevolazione non riguarda i debiti tributari affidati dal Comune di Marsala al Concessionario “RTI – Studi e Servizi alle Imprese” – il cui sportello è ubicato in via San Giovanni Bosco.