Assistenti alla comunicazione scuole, incontro al Comune di Marsala: tutte le proposte

Proseguono gli incontri istituzionali di ACA Sicilia e ACACISAL verso la regolamentazione del servizio degli ASACOM in provincia di Trapani, gli assistenti alla comunicazione nelle scuole.

Dopo gli incontri di Mazara del Vallo e Palermo avuto all’ARS con Nicola Catania, giovedì presso gli uffici comunali di Marsala, ACA Sicilia, ed ACACISAL hanno incontrato l’Amministrazione lilybetana per trattare il delicato tema del comparto ASACOM. Presenti alla riunione per ACACISAL e ACA Sicilia Peppino Lentini, Giosy Cataldo e Antonio Cuttitta, mentre per il Comune di Marsala erano presenti l’assessore alle Politiche Sociali Valentina Piraino, il dirigente Gaspare Quartararo, il consigliere Lele Pugliese, vice presidente della Commissione consiliare Servizi Sociali e Ilenia Bonanno, garante dei diritti dei disabili.

“Sul tavolo della discussione abbiamo trattato diversi temi, dalla stabilità lavorativa degli operatori, alla contrattualizzazione secondo il CCNL di comparto, ad un monte ore dignitoso, su base 24 ore su nostra proposta, per passare all’istituzione di un Albo Comunale degli Operatori secondo i criteri di titolo e anni di servizio – afferma Lentini – ad un regolamento comunale che definisca la natura del servizio fino alla disponibilità, per altro accolta dall’Amministrazione, da parte nostra di collaborare, con il Comune di Marsala, come esperti in materia a titolo gratuito con il solo obiettivo di fare di Marsala una città polo per le buone prassi del servizio ASACOM a livello provinciale e non solo”.

E continua: “Mi sono fatto carico, con il mio direttivo Regionale, di intraprendere questo rapporto di collaborazione, ripeto a titolo gratuito per le casse comunali, con il Comune di Marsala perché ritengo che il Comune in merito al servizio reso e alle somme impegnate sia uno dei più virtuosi della provincia con cui mi sono confrontato ma anche perché fin da subito ho trovato disponibilità ed apertura da parte dell’assessore al ramo, avv. Valentina Piraino, e a seguire di tutti i componenti sopra citati al solo fine di migliorare ancora di più il servizio – continua Lentini -. Sul tema dei voucher ci siamo confrontati con Quartararo affrontando due tematiche principali: la prima è quella relativa all’indicazione sui voucher delle ore settimanali usufruibili dall’alunno in caso di ricorrenze e/o festività ricadenti nella settimana di riferimento (come cita l’art. 7 dell’Addendum l’operatore predispone il proprio orario di lavoro in accordo con la scuola o con la famiglia) altro tema è proprio l’abolizione degli stessi in quanto non la riteniamo forma migliore per l’espletamento del servizio”.

“Quello di oggi è stato un ottimo punto di partenza – afferma il dirigente Quartararo – dove abbiamo avuto modo di confrontarci su tematiche di interesse comune che mirano esclusivamente ad innalzare la qualità del servizio e garantire il diritto e la dignità professionale degli operatori che, con capacità e dedizione svolgono la mansione in modo puntuale e responsabile. I prossimi appuntamenti ci vedranno impegnati nella stesura di una agenda dei lavori da intraprendere in sinergia con l’amministrazione e l’organizzazione di un congresso provinciale patrocinato dal comune di Marsala dove andremo a trattare in ogni sua specificità la tematica relativa al servizio ASACOM, aperto a tutti gli operatori della provincia, alle istituzioni scolastiche, all’ASP e alla politica”.

Un modo per confermare la disponibilità a collaborare e dialogare con tutti gli attori coinvolti nel servizio che è erogato per le scuole superiori dalla Regione Sicilia (Titolare del servizio), Città Metropolitane e Liberi Consorzi (fornitori); per le scuole del primo ciclo ed infanzia dai Comuni; le Coop o altri enti sono i “gestori” ed gli Asacom gli operatori che rendono il servizio ai fruitori, gli alunni e le loro famiglie.