Marsala: la presidenza della Commissione Servizi Sociali a Pino Carnese

Il consigliere Giuseppe Carnese è il nuovo presidente della Commissione Servizi Sociali del Comune di Marsala. È stato eletto nel corso dell’odierna seduta, in seguito alle dimissioni rassegnate da Ivan Guglielmo Gerardi, neo assessore della Giunta Grillo. Alla guida della Commissione per circa un anno, Gerardi era a sua volta subentrato al collega Pino Ferrantelli, mantenendo l’incarico fino alla designazione in seno alla compagine assessoriale guidata dal sindaco Grillo.

Entrato in Consiglio come primo dei non eletti dopo il decesso di Andrea Marino, Carnese è espressione dell’Mpa. Nel ringraziare i i componenti della Commissione per la fiducia, ha preannunciato tutto il proprio impegno per portare avanti il lavoro già avviato dall’organo consiliare.