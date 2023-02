Lo Curto: “Sul Convitto di Marsala Grillo si attribuisce meriti che non ha”

“Il sindaco di Marsala Massimo Grillo continua a mentire e ad attribuirsi meriti che non ha”. Lo dice Eleonora Lo Curto a seguito degli articoli pubblicati anche sulla nostra testata in merito alla riapertura del Convitto audiofonolesi di Marsala.

“Il sindaco infatti nel ringraziare il Prefetto e nell’esortare l’assessore Turano a mantenere l’impegno di trasferire risorse per le attività del Convitto, dice di aver fatto la sua parte erogando un contributo straordinario di 12 mila e 500 euro trascurando – continua Eleonora Lo Curto – di dire che tale contributo costituisce un obbligo dovuto per legge e che la chiusura anticipata delle attività del Convitto lo scorso anno si deve proprio alla mancata erogazione delle rette che il comune di Marsala non versava da anni per i bambini delle scuole del primo ciclo dell’istruzione. Basterebbe interrogare nel merito l’ex vicesindaco Paolo Ruggeri e assessore alla Pubblica istruzione (subentrato in tale ruolo dopo le dimissioni di Antonella Coppola) per capire come, proprio per il diniego dell’amministrazione Grillo di intervenire economicamente, il Convitto sia stato chiuso ed il personale trasferito nelle scuole. Nel corso della passata legislatura regionale al fine di scongiurare la morte dell’Istituto ho fatto approvare nella legge di Stabilità regionale un contributo di 70 mila euro (prima di allora mai la Regione aveva trasferito risorse al Convitto) che oggi ha reso possibile lo stanziamento di ulteriori somme da parte dell’assessore Mimmo Turano”.

Poi la Lo Curto aggiunge: “Ripartiranno quindi le attività educative, assistenziali e riabilitative del Convitto ma grazie all’impegno del Prefetto, dell’assessore regionale alla Pubblica istruzione Turano e al Dirigente dell’USR Sicilia che si è impegnato a ridotare il Convitto del personale necessario. Questa è la storia e questa è la verità cui va aggiunto l’impegno di alcuni consiglieri comunali ed in primis di Flavio Coppola per scongiurare la chiusura dell’Istituto. Un merito certamente va alla collega dirigente scolastica Mariella Misuraca che si è assunta l’onere e la responsabilità di fare ripartire il Convitto. Grillo quindi non si attribuisca meriti – conclude Lo Curto – e si attivi per stanziare le risorse necessarie e dovute per legge per le attività che il Convitto svolge a favore degli alunni delle scuole del primo ciclo della Città”, afferma infine l’ex deputata.