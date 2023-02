Giornata mondiale del malato: Domani, 11 febbraio all’Inam visite gratuite e senza prenotazione

In occasione della prossima Giornata Mondiale del Malato, l’Associazione Medico Chirurgica Lilybetana diretta da Giovan Battista Figlioli ha organizzato una giornata di visite specialistiche gratuite presso i locali del Poliambulatorio dell’A.S.P. sito in Piazza Francesco Pizzo (ex Piazza “INAM”) a Marsala (TP), messi a disposizione dalla Direzione dell’Azienda Provinciale Sanitaria n°9 di Trapani che ha da subito apprezzato e promosso l’iniziativa.

“Si tratta di un aspetto importante – ci ha detto il direttore dell’Inam Rino Ferrari -. Il personale dell’Inam non medico assicurerà i servizi a loro dovuti”. Le visite, aperte a tutta la cittadinanza su base volontaria e senza alcuna necessità di prenotazione o di presentazione di richiesta del medico curante, si svolgeranno al Poliambulatorio il sabato 11 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

“In occasione della giornata mondiale del malato – ci ha detto il presidente dell’Associazione Medico Chirurgica Lilibetana Giovan Battista Figlioli , ci sembrava doveroso onorare l’11 febbraio con una giornata di screening gratuiti, una giornata in cui i medici dell’AMCL ed il personale del distretto di Marsala (infermieri e OSS) saranno a disposizione dei cittadini mettendo a disposizione tempo e competenze. Ringraziamo i vertici dell’ASP di Trapani e il Direttore del Distretto di Marsala per averci concesso l’autorizzazione all’utilizzo dei locali del Poliambulatorio e certi di un importante riscontro dei marsalesi ci auguriamo di poter ripetere l’evento il prima possibile”.

La Giornata Mondiale del Malato, istituita nel 1992 da Papa Giovanni Paolo II facendola coincidere con l’anniversario dell’apparizione della Beata Vergine di Lourdes a Santa Bernadette, ricorda, come ribadito da Papa Francesco, “l’importanza del porsi accanto a chi soffre e fa luce sulla sensazione di solitudine e di fragilità che la malattia di per sé produce e che in questi ultimi anni si sono accentuate a causa della pandemia”, ed è con questo spirito che l’Associazione Medico Chirurgica Lilybetana vuole cogliere con questo “Open Day” l’occasione di rimarcare il ruolo sociale, oltre che professionale, dell’essere medico.

Di seguito riportiamo l’elenco degli specialisti che hanno dato la loro disponibilità alle visite.

Dott.ssa Valentina Bruno – Diabetologia

Dott. Vito Asaro – Odontoiatria

Dott. Giuseppe Angileri – Otorinolaringoiatria

Dott. Antonino Ingrassia – Allergologia

Dott. Salvatore Vaiasuso – Psico geriatra-Esperto del declino cognitivo e demenze

Dott. Vito Agate – Ortopedia

Dott. Giacomo Alparone – Senologia

Dott. Gaspare Rubino – Cardiologia

Dott. Giovanni Battista Figlioli – Pneumologia

Dott. Massimo Lamia – Fisiatria

Dott.ssa Jessica Bianco – Endocrinologia

Dott. Stefano Restuccia – Oncologia

Dott. Gaspare Parrinello – Oculistica