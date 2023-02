Fossato punico ex carcere, a Marsala arriveranno 300mila euro per il recupero

Il fossato punico di Marsala, che fa parte dell’area archeologica dell’antica Lilybeo in prossimità del Castello e ex Carcere, potrà essere recuperato dallo stato di attuale abbandono, che ne ha fatto un groviglio di vegetazione e rifiuti.

Stefano Pellegrino

Si tratta di una proposta del deputato Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’ARS: la Regione ha infatti stanziato 300 mila euro che saranno destinati ad un corposo intervento di bonifica, recupero e manutenzione, che permetterà di restituire l’area di circa 3.500 metri quadri alla fruizione pubblica.

Per Pellegrino “… sarà finalmente possibile recuperare un’importante area archeologica che rappresenta parte del nostro straordinario patrimonio monumentale e artistico. Un segnale di grande attenzione non solo da parte del Governo ma anche da parte di tutti i colleghi che hanno sostenuto questa iniziativa, comprendendone il grande valore per lo sviluppo turistico del nostro territorio“.