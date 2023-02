Ars, Via libera alla Finanziaria in Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – L’Assemblea regionale Siciliana ha approvato dopo circa 20 ore di lavori in aula la Finanziaria 2023. Il via libera è arrivato all’alba.

“L’obiettivo è raggiunto: abbiamo approvato la Finanziaria2023, la legge dei siciliani, la prima del Governo Schifani e che ci ha visto impegnati alla guida dell’Assessorato all’Economia”. E’ il commento dell’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone al termine della maratona in aula.

“La manovra si basa su tre pilastri: la certezza dei conti, il sostegno all’economia della Sicilia, l’ascolto di tutte le forze politiche e sociali. Non c’è un solo ambito socio-economico che non viene toccato dall’iniziativa della Regione Siciliana, in una logica interventista ed espansiva: occupazione, imprese, sanità, disagio sociale, famiglie, precari. E ancora investimenti su trasporti, turismo, sport e cultura. Nei prossimi giorni il via alle prime misure”.

