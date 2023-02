All’ars a scrutino segreto i deputati si aumentano ancora lo stipendio

Il sì finale arriva dopo le 5 del mattino di venerdì 10 febbraio a maggioranza, con 35 favorevoli e 22 contrari.

Ma l’approvazione della Finanziaria all’Ars dopo una maratona di 19 ore passa in secondo piano dopo il colpo di scena che matura nella notte: con un voto segreto, infatti, l’Assemblea regionale ha bocciato l’ordine del giorno presentato dal deputato di Sicilia vera Cateno De Luca per bloccare l’aumento dello stipendio dei parlamentari regionali.

Erano intervenuti anche i vertici nazionali dei partiti di centro destra, premier Giorgia Meloni in testa, per cercare di arginare questa soluzione che, populismo a parte, continua a mettere in cattiva luce la classe dirigente politica siciliana.

Invece i deputati di Fratelli d’Italia e gli altri loro alleati e chissà forse anche qualcuno dell’opposizione, quando c’è da scegliere tra il “cuore” e il “portafogli”…hanno scelto. rigorosamente a scrutinio segreto, di aumentarsi la già cospicua prebenda che ricevono mensilmente.