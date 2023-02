Un’acquasantiera donata al Comune di Castellammare per il museo del mare

Un’acquasantiera del Maestro Branciforti destinata al museo del mare donata al Comune di Castellammare, dall’associazione di promozione sociale “Life Aps”.

L’acquasantiera è stata consegnata al sindaco Nicolò Rizzo da Franco Poma in rappresentanza dell’associazione Life Aps che alcuni anni fa “in collaborazione con l’associazione Maria Santissima del Soccorso, ha donato al Comune anche una teca contenente un modellino della nave Avon River realizzato dalle abili mani dell’artigiano castellammarese Giuseppe Bosco. L’Avon River è passata da Castellammare negli anni ’60 e riveste particolare importanza per i legami che la uniscono al prestigioso Explores club di New York”, scrive l’associazione nella nota di accompagnamento al dono.

L’acquasantiera è un dono al Comune non solo dell’associazione “Life Aps” ma anche dell’associazione europea Amici di San Rocco fondata da fratel Costantino: “San Rocco è infatti noto per la sua influenza positiva contro l’antica peste e di conseguenza anche per il covid, la peste moderna – scrivono i componenti dell’associazione al Comune- la nostra idea è perciò quella di proteggere tutti gli uomini del mare con la benedizione del Santo”.

«L’associazione Life Aps attua progetti culturali, benefici e di solidarietà sociale impegnandosi con più istituzioni ed è sicuramente da apprezzare la collaborazione e l’attenzione al nostro Comune -afferma il sindaco Nicolò Rizzo-. Per questo ringrazio il presidente ed il vice dell’associazione, Rossana Lanati e Rocco Lanatà ed il signor Francesco Poma per la consegna del gradito dono destinato al museo del mare».