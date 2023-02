Abbassamento delle temperature, consigli utili dalla Polizia Stradale

Già dalla giornata di ieri si è assistito ad un sensibile abbassamento delle temperature sia diurne che notturne sull’intera penisola. In particolare, secondo quanto indicato dal Dipartimento della Protezione Civile, si prevede una situazione in progressivo peggioramento durante le prossime giornate, in particolare al Sud e sui settori adriatici.

Dalla giornata di domani, mercoledì 8 febbraio, un nuovo impulso a matrice fredda proveniente dai Balcani attraverserà la nostra Penisola favorendo nevicate a bassa quota dalla Romagna fino alla Puglia, nevicate a quote collinari sul resto del Sud, piogge e temporali organizzati su Sicilia e Calabria ed un deciso rinforzo dei venti su tutto il Centro-Sud, in particolar modo sui settori ionici.

Attese ancora temperature minime su valori bassi al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud. Generale miglioramento da venerdì 10 febbraio con ancora piogge sparse e vento forte tra Sicilia e Calabria. Si richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida rispettosi delle norme di comportamento stradale, informandosi preventivamente sulle condizioni meteo in atto e prestando particolare attenzione alla possibile presenza di ghiaccio sul manto stradale.

È opportuno moderare la velocità del veicolo soprattutto sui viadotti ed in uscita dalle gallerie stradali. Si ricorda, inoltre, che in molte autostrade e strade extraurbane è vigente l’obbligo di circolare con pneumatici invernali montati ovvero di avere a bordo idonei strumenti antisdrucciolevoli prontamente utilizzabili; è possibile consultare l’elenco di tali autostrade e strade extraurbane sul sito internet www.poliziadistato.it, sezione Viabilità Italia – Piano Neve edizione 2022-2023.

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI DALLA POLIZIA STRADALE

Durante il viaggio mantenere allacciate le cinture di sicurezza, anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori idonei ed omologati; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità rispettando i limiti previsti; segnalare con anticipo i cambi di corsia e le manovre di svolta; occupare la corsia libera più a destra della carreggiata.

Non distrarsi con l’uso del cellulare e non guidare se prima abbiamo bevuto sostanze alcoliche o fatto uso di sostanze stupefacenti! Prestare particolare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. Ulteriori informazioni di dettaglio, aggiornate costantemente, possono essere acquisite anche sui siti web delle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.), nonché attraverso il sito www.aiscat.it.