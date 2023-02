Marsala festeggia i 100 anni dell’ex gioielliere Giuseppe Nicolosi

Festeggiati oggi, a Marsala, i 100 anni di Giuseppe Nicolosi. Presenti nipoti, pronipoti e amici, nella sua abitazione di via Sibilla sono giunti anche gli auguri dell’Amministrazione comunale.

È stata Valentina Piraino che, quale vice sindaco e a nome della Città di Marsala, ha consegnato la targa istituzionale a Nicolosi, complimentandosi per il bellissimo traguardo raggiunto. Titolare di una gioielleria in via XI Maggio (circa trent’anni d’attività commerciale), Giuseppe Nicolosi ha sempre vissuto da solo e, da alcuni anni in carrozzina, si avvale ora di un’assistenza a domicilio. Come riferiscono i familiari, nel corso della sua vita – oltre al lavoro – ha pure svolto un’intensa attività di solidarietà.