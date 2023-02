Al plesso “San Leonardo” il bullo non è bello: “A parlare spesso sono gli occhi degli studenti”

Si è tenuta martedì nel plesso San Leonardo dell’Istituto Comprensivo “Sirtori”, la lezione-conferenza dal titolo “Il bullo non è bello: uniti contro il bullismo e il cyberbullismo”.

Iniziativa indirizzata agli studenti della Secondaria di I° grado, voluta fortemente dal dirigente scolastico Giancarlo Lentini e dalla docente referente alla legalità Jessica Sardo, con la collaborazione della coordinatrice didattica Donatella Di Girolamo.

Ad aprire l’incontro la professoressa Sardo ha ringraziato tutti i professionisti presenti: “Quest’anno la scuola è particolarmente attenta alle tematiche della legalità nei vari ambiti, trovandosi, con il presente, al quarto incontro organizzato in funzione prettamente educativo/formativa per gli studenti e per il personale docente”. “La scuola è pronta ad accogliere tutte le richieste d’aiuto”, ha affermato il preside che ha sottolineato l’importanza del ruolo dei docenti all’interno della scuola e portando i saluti della dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, Antonella Vaccaro, assente per un imprevisto.

L’avvocato Paolo Ruggieri è intervenuto sulla Costituzione italiana e sugli articoli dedicati alla tematica, mentre Giuseppe Puleo, dirigente della Siulp Polizia di Stato, nel triplice ruolo di poliziotto, genitore ed educatore, ha parlato ai ragazzi sulla seria tematica sociale.

Varie riflessioni e domande sono emerse a seguito di un’attività svolta dalla psicologa Giorgia Di Giovanni, riuscendo a creare diversi momenti di contatto con le emozioni dei giovani studenti. Infine, Vita Pulizzi, referente per la dispersione scolastica, ha mostrato ai ragazzi che esiste una dispersione “silente”, quella in cui in classe a comunicare possono essere gli occhi degli stessi alunni in difficoltà: “E’ spesso necessario ascoltare anche ciò che non viene detto”. All’incontro è intervenuto anche l’ingegnere Giovanni Palmeri, responsabile del Ced – Centro elaborazione dati del Comune di Marsala – che ha portato i saluti del sindaco Massimo Grillo.

L’incontro è stato altamente formativo per tutta la comunità scolastica e nei giorni precedenti all’incontro tutti i docenti su impulso delle colleghe Jessica Sardo e Patrizia Catania (legalità e bullismo), si sono impegnati nel trattare la tematica in tutte le classi.