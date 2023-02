ProgettiAmo Marsala: “Grillo è stato scorretto, distanze anche in Aula”

Il movimento civico ProgettiAmo Marsala in riferimento all’azzeramento della Giunta disposto nei giorni scorsi dal sindaco Massimo Grillo e del quale non fanno parte esponenti del Movimento stesso, esprime profondo disappunto con una nota, per il modo

“… ipocritamente scorretto con cui il sindaco ha condotto le consultazioni per la nomina della nuova Giunta, tradendo il patto politico da lui contratto con il centrodestra”. ProgettiAmo Marsala ricorda a Grillo che il movimento ha sostenuto la sua candidatura a sindaco avendo il consenso di 3.433 cittadini che hanno votato la lista portando in Consiglio comunale ben tre esponenti. “ProgettiAmo Marsala ha offerto al governo della Città la sua massima espressione, l’avvocato Paolo Ruggieri, che nel periodo della sua vice sindacatura ha onorato il mandato con lealtà, abnegazione, competenza e capacità alta nei rapporti con Enti, Istituzioni e personaggi della Politica, della Cultura e dell’Economia nell’interesse del presente e del futuro della nostra Città.

Il sindaco, dopo poco più di due anni, adducendo falsi e fantasiosi motivi, come quello degli impegni professionali di Ruggieri, licenzia il suo vice sindaco, per assegnare lo stesso incarico ad una fedelissima del suo movimento, ed altri tre assessori offendendo la personalità e l’impegno da essi profuso”.

Poi Progettiamo cambia passo rispetto alla comunicazione istituzionale degli inizi, dove bersaglio facile delle “colpe” di tutto quello che accadeva in città era addossato alla precedente Amministrazione e afferma: “Troppo facile addossare le responsabilità ad altri, prima all’ex sindaco, poi alla burocrazia, quindi ai dirigenti ed infine agli assessori. Le dichiarazioni del sindaco al Consiglio comunale appaiono incomprensibili, contraddittorie, politicamente infondate e scorrette. Va ribadito che Grillo con la nomina della nuova Giunta, la terza dall’ottobre 2020, composta in modo familiare, fatta salva qualche eccezione, ha tradito la coalizione di centrodestra che ha determinato la sua candidatura nonché la sua elezione e che lo ha sostenuto, non solo a livello locale, con onore e lealtà. Alla luce di quanto esposto, il movimento ProgettiAmo Marsala manifesta la totale distanza da questo governo cittadino, dichiarando che i propri Consiglieri comunali, non essendo più partecipi delle relative scelte, voteranno solo gli atti che riterranno essere veramente utili alla Città”.

Detto ciò pare abbastanza chiaro che anche ProgettiAmo Marsala passa all’opposizione a Sala delle Lapidi.