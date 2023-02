Petrosino vince il ricorso contro il Marsala: giocatore squalificato era in campo

L’Asd Petrosino 1969, che a fine gennaio aveva sollevato dall’incarico mister Ingargiola – che con i colori giallorossi aveva fatto il salto di categoria in Promozione e ottenuto la Coppa Sicilia di categoria – si è messa al lavoro ottenendo un incoraggiante pareggio fuori casa col Casteltermini per 2 a 2.

Prima ancora però, il pareggio, 1 a 1, ottenuto sul campo casalingo contro il Marsala Calcio. Un derby sentito che, giorni dopo, ha dato una notizia inattesa: dopo un ricorso presentato dal Petrosino sul calciatore Paladino e accettato dalla Lega, la società ha vinto a tavolino la partita contro gli azzurri che, quindi, tornano a zero punti. Paladino doveva scontare una giornata di squalifica e i dirigenti lo hanno messo comunque in campo. Il Petrosino va a 11 punti in classifica di Promozione.