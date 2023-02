Pallavolo Erice: l’Arredall vince in casa, la BWB sconfitte a Capo d’Orlando

Grande prova dell’Arredall Entello in Serie C maschile. Battuta l’Intermedia Volley: al Pala Cardella finisce 3-1 in favore degli ericini che ritrovano la via del successo dopo un periodo complicato.

«Non era realmente una partita facile – afferma Piervito Vulpetti -. Venivamo da tre sconfitte consecutive e non avevamo raccolto quanto avremmo meritato. Abbiamo giocato una discreta pallavolo anche se nei momenti decisivi concediamo sempre qualche errore; volevamo dare una svolta al campionato ed effettivamente ci siamo riusciti riprendendo la posta piena in palio». Attesa per lo scontro diretto con l’Hobby Volley: «Dura partita in ottica salvezza; speriamo di lavorare bene e arrivare all’appuntamento nella migliore forma fisica».



3-0 invece subìto dalle ragazze della BWB Media Entello. Una sconfitta, almeno di questa portata, inattesa a Capo d’Orlando contro la Limochef. Gaspare De Gregorio esprime così la sua delusione: «Un po’ difficile commentare la partita di Domenica scorsa. Avevamo un buon vantaggio sia nel primo che nel secondo set ed è successo ciò che non doveva succedere; cioè che nei momenti topici dei parziali ci siamo disuniti. Quanto accaduto – prosegue – è una concausa di tanti fattori; è una sconfitta che fa male. Più di quello che è successo bisognerà fare un lavoro sulla testa delle ragazze da qui alle prossime settimane. Sappiamo, e so soprattutto che il campionato è stato compromesso quasi del tutto anche se la matematica non ci dà ancora per spacciati».