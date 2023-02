L’Handball Erice vince la Coppa Italia, riconoscimento dal Comune

Questa mattina, nella sala giunta degli uffici comunali di contrada Rigaletta, l’Amministrazione comunale ericina ha ricevuto una delegazione della società Handball Erice che, domenica scorsa, a Rimini, battendo in finale la Brixen Sudtirol (33-29), ha vinto la Coppa Italia di pallamano femminile.

La sindaca Daniela Toscano, gli assessori ed il presidente del Consiglio comunale dott. Luigi Nacci, alla presenza dei consiglieri comunali, hanno consegnato una targa alle giocatrici artefici di questo successo, ai dirigenti, allo staff tecnico e sanitario.

«La vittoria della Coppa Italia non soltanto è un traguardo sportivo importantissimo, ma è anche un grande motivo di orgoglio per l’intera Città di Erice – commentano la sindaca, Daniela Toscano, e l’assessora con delega allo sport, Rossella Cosentino –. È il culmine di un lavoro attento, umile e appassionato, da parte di una società che ha dimostrato di credere davvero in ciò che per cui si è impegnata, e di un gruppo composto da giocatrici e staff che, coi sani valori dello sport, ha stupito tutti in un crescendo di emozioni. Il Comune di Erice ha sempre creduto, fin dal primo momento, in quello che inizialmente sembrava un sogno e che poi, pian piano, è divenuto realtà. Per questo continueremo a sostenere questa società che tanto orgoglio ed anche lustro e visibilità sta regalando alla Città di Erice. Complimenti ancora alla Handball Erice, che questo sia soltanto il primo di tanti altri ambiziosi ed importanti traguardi».