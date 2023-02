Anche a Trapani il sindaco rimodula le deleghe. Affari generali, appalti e partecipate per Toscano

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, ha conferito le deleghe all’assessore Massimo Toscano Pecorella e le ha rimodulato quelle degli altri componenti della Giunta.

Con apposito decreto, a Massimo Toscano Pecorella, neo assessore, sono state assegnate le deleghe Affari generali e Legali, Appalti e contratti, Partecipate e Terzo Settore.

Questa invece la rimodulazione delle altre deleghe:

A Vincenzo Abbruscato, vice sindaco, la materia Servizi demografici, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Sport, Politiche giovanili e del lavoro, Rapporti con il Consiglio Comunale; ad Antonio Marco Romano Ambiente e Servizi cimiteriali, Servizio Idrico Integrato, Partecipate: Trapani Servizi, SRR e ATO Idrico; a Giuseppe Pellegrino Lavori pubblici, Servizio Patrimonio ed Espropri Urbanistica (PRG e Piano Particolareggiato centro storico), Servizio Tutela del territorio e abusivismo edilizio, Politiche Agricole, Partecipate (GAL Elimos e Strade del Vino); Vincenzo Guaiana si occuperà di Pesca, Pubblica illuminazione-Servizi Raccolta Differenziata e Centri Comunali di Raccolta (CCR)- Servizio della tutela ambientale; Mercati e Fiere e Randagismo; Giuseppe La Porta di Polizia Municipale – Protezione Civile – Verde Pubblico, Servizi tecnico manutentivi, Spiagge; Fabio Bongiovanni con deleghe in materia di Bilancio, Finanze, Tributi, Economato, Ufficio Unico Entrate e lotta all’evasione, Informatizzazione, Amministrazione Digitale, Controllo di gestione-rapporti con il Consorzio Universitario della provincia di Trapani, Regolarizzazione rapporti economici, contabili e patrimoniali con il Comune di Misiliscemi; Rosalia D’Alì con deleghe in materia di: Trapani capitale delle culture euromediterranee, Turismo, cultura ed eventi, Centro Storico, Partecipate: Biblioteca Fardelliana e Ente Luglio Musicale; Andreana Maria Patti con deleghe in materia di Suap, Commercio e attività economiche, Politiche Comunitarie e programmi di sviluppo territoriale, PNRR Cooperazione Internazionale, Programmazione innovativa e strategica, Pari Opportunità, Partecipata FLAG, Organizzazione e gestione del personale; Massimo Toscano Pecorella con deleghe in materia di Affari generali e Legali, Appalti e contratti, Partecipate, Terzo Settore.

Il sindaco Giacomo Tranchida mantiene per sè le deleghe inerenti il Coordinamento delle azioni strategiche e l’Attuazione del programma di Governo.