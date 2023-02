Ztl a Marsala, in auto sì per alcune vie del centro per gli studenti

Il Comandante Vincenzo Menfi, su input del sindaco Massimo Grillo, ha firmato oggi un'ordinanza da lui stesso predisposta che modifica la circolazione veicolare in alcune strade della ZTL. "Con questo provvedimento – evidenziano il sindaco Massimo Grillo e il dirigente Vincenzo Menfi – si vuole agevolare i genitori e/o gli accompagnatori dei ragazzi che frequentano gli Istituti scolastici dell'Infanzia e di Scuola primaria che insistono nella zona al traffico limitato del Centro Storico. Infatti nelle fasce orarie dalle 7 alle 9 e dalle 13 alle 15 sarà consentito il transito sulle vie D'Anna, Curatolo, Anselmi Correale e Cammareri Scurti evitando che i familiari facciano percorsi alternativi tortuosi causando, nel contempo, anche intralcio al traffico veicolare. Con questo percorso diretto – crediamo – i vantaggi saranno per tutti abbastanza evidenti". Resta inalterato e vigente ogni altro divieto in zona ZTL secondo quanto stabilito sempre dal Comandante Menfi con ordinanza del 12 dicembre scorso.