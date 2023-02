Sicilia, viene picchiata dall’ex marito al centro commerciale davanti a tutti

Ieri, lunedì 6 febbraio, le volanti della Questura di Catania sono state chiamate in un noto centro commerciale su richiesta di una donna in lite con il suo ex marito.

La donna ha detto agli agenti che il suo ex l’aveva seguita fino al centro commerciale dove l’aveva picchiata con schiaffi violenti al volto e alla nuca, davanti a tutti.

L’uomo aveva anche minacciato la donna con una pistola e poi se ne era andato. Gli agenti lo hanno rintracciato nel parcheggio e lo hanno perquisito, ma senza trovare nulla.

La donna che ha recentemente lasciato il marito ha sporto denuncia nei suoi confronti per atti di stalking e lesioni personali. Ha affermato di essere stata vittima di violenze fisiche e psicologiche per lungo tempo, sin dalla loro separazione.

In un episodio specifico, l’ex marito l’avrebbe seguita con la sua auto e tamponata ripetutamente, costringendola a rifugiarsi in una stazione di polizia.

A seguito di ulteriori indagini, l’uomo è stato arrestato e, su ordine del pubblico ministero, posto agli arresti domiciliari.