Scorrimento Veloce, troppi sorpassi in galleria: sarà installato un autovelox

Ripristino dei delimitatori di corsia. Riparazione dei corpi illuminanti guasti. Installazione nuove telecamere. Collocazione autovelox. Questi gli interventi che verranno prossimamente effettuati a beneficio dello Scorrimento Veloce che collega la via Salemi con l’aeroporto di Birgi, alla luce del sopralluogo effettuato in prossimità della galleria “Santi Filippo e Giacomo” , cui ha fatto seguito una riunione operativa presieduta dal sindaco Massimo Grillo. Presenti l’assessore Ivan Gerardi, il comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi e il dirigente del settore Infrastrutture e Servizi, nonché funzionari e tecnici comunali, è stato fatto il punto della situazione sullo Scorrimento Veloce con particolare riguardo alla galleria più lunga, attualmente a senso unico regolato da impianto semaforico.

“Abbiamo l’urgenza di mettere in totale sicurezza la galleria – ha ribadito il sindaco Grillo -. Priorità dunque al ripristino dell’illuminazione nel tratto attualmente al buio, ma anche all’installazione degli strumenti tecnologici di controllo per prevenire trasgressioni che mettono in pericolo chi transita in galleria”.

A tal fine, come hanno riferito dirigente e tecnici comunali, la prossima settimana si dovrebbe chiudere al transito – per un solo giorno – il tratto interessato. E ciò, tenuto conto che l’Enel è già stata allertata per ripristinare e potenziare la cabina elettrica a servizio della zona e che, subito dopo, sarà avviata la celere riparazione dei corpi illuminanti guasti. Contestualmente, si provvederà a ricollocare nuovi delimitatori di corsia, verificato che – e questo è un fatto gravissimo – il danneggiamento dei delimitatori è conseguente ai sorpassi all’interno della galleria. Ed è questo il motivo principale che ha portato alla scelta dell’Amministrazione comunale di installare un autovelox all’interno della galleria “SS. Filippo Giacomo”, unitamente alle telecamere che saranno piazzate nei due ingressi. Qui, purtroppo, allo scattare del verde avvengono sorpassi per saltare la fila; mentre qualche auto prosegue la marcia alcuni secondi dopo l’accensione del rosso. A tal proposito, il Comando della Polizia Municipale ribadisce l’assoluto divieto di sorpasso in galleria, di mantenere la velocità entro i 50 km orari e, in caso di semaforo lampeggiante, procedere con prudenza e continuare a rispettare la segnaletica.

Intanto, un ulteriore sollecito è stato inviato dal sindaco Grillo alla Regione, al Libero Consorzio, nonché alla deputazione trapanese all’Ars, affinchè si possa procedere per il trasferimento all’ANAS delle competenze riguardanti lo Scorrimento Veloce. E ciò, anche alla luce dei ripetuti solleciti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al fine di eseguire importanti e costosi lavori di messa in sicurezza della suddetta galleria, in assenza dei quali permarrà a oltranza l’attuale senso unico di marcia, poco gradito dagli automobilisti che percorrono la trafficata arteria viaria.