“Missione Congo”, i Medici trapanesi donano al progetto di suor Maria Goretti

L’Ordine dei Medici di Trapani per la solidarietà. Questa mattina, in collaborazione con la farmacia Garraffa del capoluogo, ha donato farmaci per un valore di 1800 euro da destinare alla popolazione del Congo in enorme difficoltà per carenza di risorse alimentari e farmaci.

L’iniziativa si inquadra nel progetto missionario portato avanti da Suor Maria Goretti che domani mattina partirà alla volta del Congo accogliendo la richiesta di aiuto fattale pervenire dai fratelli e dalle sorelle che vivono in quel Paese, una situazione di grande disagio umano.

“Ringrazio di cuore l’Ordine dei medici per questo gesto di carità – ha dichiarato suor Maria Goretti -. Queste medicine sono utilissime in un contesto davvero difficile dove i prezzi sono aumentati e c’è una mortalità elevata. E’ con gioia che domani partirò con tutto questo materiale raccolto oggi, servirà a salvare molte vite”.

“Siamo stati felici di accogliere e partecipare a questa iniziativa dell’Asp– ha detto stamattina il presidente dell’Ordine dei Medici, dottor Vito Barraco –. Un piccolo segnale di solidarietà rivolto ai meno fortunati. Sostenere la Missione Congo di suor Maria Goretti, in una realtà dove le condizioni di vita sono davvero precarie, è per noi una priorità prima che un dovere”.