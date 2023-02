Marsala: Ivan Gerardi lascia la presidenza della Commissione Politiche Sociali

Il neo assessore della Giunta Grillo, Ivan Gerardi, si è dimesso dalla carica di presidente della Commissione Politiche Sociali. Gerardi ha comunicato al presidente Sturiano la sua decisione in seguito alla designazione nella compagine assessoriale guidata dal sindaco Grillo. In conseguenza di ciò, il vicepresidente della citata commissione, Lele Pugliese, ha convocato i componenti della stessa per procedere all’elezione del nuovo presidente, in programma venerdì 10 febbraio. Circa un anno fa Gerardi – che resta comunque consigliere comunale – era subentrato al collega Ferrantelli, che a sua volta aveva lasciato la presidenza della Commissione Politiche Sociali per andare a guidare quella al Bilancio.