Marsala alla BIT di Milano, al Comune costa circa 1.100 euro di biglietti aerei

Nel 1773 nasceva il vino Marsala. Nel 1860 si avviava l’unificazione dell’Italia. Sono 250 anni per il nostro vino liquoroso. Sono belle pagine scritte nella storia di Marsala e che l’Amministrazione comunale vuole sfogliare assieme a cittadini e visitatori nel corso degli “Appuntamenti GaribalVini” in programma a partire da marzo. Per questo il Comune parteciperà alla BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo che promuove i prodotti italiani all’estero. La Sicilia parteciperà con un mega stand cui all’interno ci sarà anche la città lilybetana.

Dal 12 al 14 febbraio ci sarà un talk alla BIT all’interno dello spazio espositivo “The Best of Western Sicily” con la proiezione di video e immagini, incontri con giornalisti e tour operator, nonché una degustazione di vini e prodotti tipici, caratterizzeranno la tre giorni in BIT dove gli Appuntamenti GaribalVini– esaltando il rincorrersi tra mare e terra nella storia dell’antica Lilibeo – faranno scoprire tante altre belle pagine che raccontano il rapporto che lega Marsala agli Inglesi.

Inoltre, sarà illustrato il ricco calendario di eventi istituzionalizzati volto a creare occasione di viaggi in questo versante occidentale della Sicilia. Quanto ha speso il Comune di Marsala per la ‘trasferta’? Solo 1.162,90 euro ma per tre biglietti aerei affidati all’Agenzia I Mille Viaggi Pellegrino & Amato di contrada Strasatti per la partecipazione alla Fiera, del sindaco e di due dipendenti comunali.